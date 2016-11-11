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300 тысяч жителей Приморья пользуются "карманными" госуслугами
Подать заявку на оформление документов, узнать и оплатить штрафы, заказать справки приморцы могут через мобильное приложение "Госуслуги". Интерактивный сервис на свои смартфоны уже скачали более 300 тысяч жителей Приморского края, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, приложение адаптировано для всех типов смартфонов и доступно для бесплатного скачивания в Google Play и Apple Store.
«При разработке сервиса учитывались вопросы безопасности личных данных пользователей, а также удобство использования. Для того, чтобы начать работу с приложением необходимо зарегистрироваться и получить пароль доступа в ближайшем МФЦ или абонентском отделе компании Ростелеком», – отметили в ведомстве.
На сегодняшний день в мобильной версии стали доступны около 100 услуг федеральных и региональных ведомств. С помощью своего смартфона всего за несколько минут приморцы теперь могут оформить паспорт или загранпаспорт, зарегистрироваться по месту жительства, поставить на учет новый автомобиль, а также записать ребенка в детский сад, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.
«Оперативно через приложение пользователи также могут узнать о наличии штрафов за нарушение ПДД, налоговых или судебных задолженностях и оплатить их с помощью своей банковской карты», – пояснили в департаменте.
По словам вице-губернатора Приморья Алексея Сухова, портал и приложение для предоставления государственных услуг в электронном виде – это современный уровень обслуживания.
Отметим, сервис уже используют более миллиона россиян. Активнее всех в применении современных технологий жители Московской области и Санкт-Петербурга.
Напомним, на портале Госулуг зарегистрировано более 50% жителей края. За 10 месяцев 2016 года количество пользователей увеличилось более чем на 200 тысяч человек.
Развитие информационных технологий в Приморье находится лично под контролем Губернатора Приморья Владимира Миклушевского. По поручению главы региона в электронный вид постепенно переводятся услуги всех департаментов краевой Администрации. Так, например, департаментом труда и социального развития уже оказываются более 50 онлайн-услуг.
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