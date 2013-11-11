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Конкурс "Любимый педагог": II этап в разгаре!
В субботу, 9 ноября открылось народное голосование по второму этапу конкурса «Родительская премия «Любимый педагог». В него вышли 103 педагога из 29 населенных пунктов Приморского края. С представленными кандидатами визитками-презентациями и персональными обращениями к родителям можно ознакомиться на сайте www.любимыйпедагог.рф. Голосование продлится до 17 ноября.
Напоминаем, что голосовать за кандидатуру того или иного участника конкурса могут только зарегистрированные посетители сайта. Педагог, набравший наибольшее количество голосов за «визитки» и «обращения», станет победителем конкурса.
Для сохранения интриги о результатах голосования и списке победителей конкурса до момента объявления его итогов голосование по второму этапу проводится в скрытом режиме. Итоги второго тура будут объявлены на Торжественной церемонии награждения 20 ноября 2013 года.
Татьяна Сушенцова. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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