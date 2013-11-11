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Аэродромы Приморья готовят к приему новых самолетов
В Приморье проведен осмотр аэродромов и посадочных площадок для использования самолетов DHC-6, которые будут осуществлять внутренние перевозки по краю.
Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, в рамках поручения губернатора Приморского края Владимира Миклушевского о развитии малой авиации было осмотрено три аэродрома: Кавалерово, Пластун, Арсеньев, и восемь посадочных площадок: Терней, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Самарга и Агзу. При осмотре было оценено состояние площадок, по каждому объекту определен перечень работ, который необходимо выполнить для обеспечения безопасности полетов.
Реконструкция аэропортов Амгу, Светлая и Единка вошли в федеральную программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья. Общая сумма финансирования – более трех миллиардов рублей.
Напомним, до конца года в Приморье будет куплен первый пассажирский самолет для местных авиалиний и вертолет для санавиации. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено 153 миллиона рублей.
По мнению главы региона Владимира Миклушевского, развитие малой авиации необходимо, чтобы жители удаленных сел не чувствовали себя отрезанными от цивилизации. Также развитие туризма невозможно без развития авиации в регионе.
Приморье готово закупить три самолета для развития внутренних авиаперевозок. Это 19-местные самолеты с короткой полосой взлета и посадки – всего 360 метров. Это позволяет использовать их на небольших аэродромах. К 2015 году планируется связать воздушным сообщением Владивосток с 25 населенными пунктами края.
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В 80-х ежегодно через Кавалерово проходило по 100 тысяч человек. Сейчас такой траффик, конечно ни к чему - людей стало меньше да и машины есть у всех. Но через тот же Кавалерово последние 10 лет летал один рейс в неделю в понедельник днем, если погода позволяет. Если с новыми самолетами будет такое же расписание в стиле "лишь бы отчитаться", то нафиг оно надо. Нужно чтобы был хотя бы 1 рейс в день или рано утром или вечером с четким расписанием, а не так что икто точно не знает будет ли рейс и когда.