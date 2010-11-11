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Синоптики обещают приморцам два глобальных снегопада
Два глобальных снегопада в декабре прогнозируют синоптики Приморья. Температурный фон в первый месяц зимы будет выше нормы на 2-3 градуса, сообщил РИА PrimaMedia начальник Примгидромета Борис Кубай.
На грядущую зиму синоптики дают не очень оптимистичные для владивостокцев прогнозы. Снега будет много, особенно в декабре - температурный фон будет в этом месяце на 2-3 градуса выше нормы. В среднем по краю ждут свыше полуторамесячных норм.
- Небольших снегопадов, например, как прошедший 8-9 ноября, в декабре мы ожидаем от пяти и выше. Таких глобальных, как были в прошлом году, в первый месяц зимы по прогнозам будет два. Не исключено, что случатся и грозы со снегом, - сообщил Борис Кубай.
В ноябре синоптики также прогнозируют осадки в виде мокрого снега, но в небольших количествах.
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