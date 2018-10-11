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Чемпионы из Приморья горшки обжигают и собираются в Лондон
"Всегда знал, что я классный футболист, но никогда не думал, что могу еще что-то делать так же круто", - признался Евгений Девичинский, капитан команды
Футбольная команда «Содействие» детского дома г. Уссурийска готовится к поездке в Лондон, в гости к футбольному клубу «Арсенал». Но между тренировками и занятиями английским мальчишки находят время и для творчества. Накануне Автономная общественная организация (АНО) «Благое дело» передала из Владивостока в детский дом керамические изделия, выполненные руками юных футболистов.
В сентябре «Благое дело» провело для воспитанников Уссурийского детского дома - участников Открытых соревнований по футболу среди детских домов «Будущее зависит для тебя» - мастер-класс по изготовлению керамической посуды в технике отминки гипсовой формы.
В тот же день изделия из глины волонтеры организации забрали с собой во Владивосток. После сушки, обжига и покрытия глазурью работы вернулись к авторам уже полноценными керамическими изделиями.
«Мы давно знакомы с ребятами из Уссурийского детского дома, они – постоянные участники соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя», - говорит Ирина Боровская, менеджер по связям с общественностью Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Знаем, что интересы у ребята самые разные: они и в спорте первые, и поют, и пляшут, и кулинары отменные. Поэтому мы решили организовать для них такой мастер-класс, который провели волонтеры «Благого дела» - организации, усилия которой по социальной адаптации молодых людей с особенностями развития мы также поддерживаем с 2014 года. Надо было видеть, с какой тщательностью мальчишки трудились над своими изделиями, как они старались понять тайны ремесла, как внимательно слушали педагогов и как радовались, когда видели, что у них получается. Но когда мы вручили им уже готовые изделия – это был абсолютный восторг!»
«Я всегда знал, что я классный футболист, но никогда не думал, что могу еще что-то делать так же круто, - признается Евгений Девичинский, капитан команды. – Даже удивлен, что получилось так красиво. Поставлю на полку, буду любоваться. И хвастаться, конечно. У других тоже получилось здорово - у всех работы разные, потому что мы сами все разные, но все равно мы – одна команда».
Про команду Женя вспомнил неспроста – весной мальчишки «Содействия» прославились на всю страну, выиграв Открытые соревнования по футболу среди команд детских домов «Будущее завит от тебя». Их компания «МегаФон» проводит уже 13 лет, и впервые в этом году победили дальневосточники, так далеко переходящий Кубок игр еще никогда не забирался. Главный приз - поездка в Лондон, в гости к футбольному клубу «Арсенал». В призовую поездку футболисты собираются в начале декабря, но готовятся уже сейчас – ведь им предстоит не только посетить тренировочную базу команды, познакомиться с игроками и тренерами клуба, но и сразиться с воспитанниками юношеской академии «Арсенала». А еще у них будет возможность сыграть в «смешанных» со сверстниками из академии канониров командах, - так что самое время налечь на английский.
«Последние полгода наши мальчишки живут этой поездкой, - признается Игорь Жовниренко, директор детского дома г. Уссурийска. – Семь лет – столько мы участвуем в соревнованиях «Будущее зависит от тебя – мы ждали этой победы, трижды представляли Дальневосточный регион на финальных играх в Сочи и, наконец, все наши усилия дали результат. Жаль, что с мальчишками в Лондон не поедет второй тренер, Антон Бойчук, тоже выпускник нашего детского дома – он сейчас в армии, но он всегда на связи с нами, интересуется и тем, как проходят тренировки, и тем, что вообще происходит в детском доме. Знаю, что ребята уже похвастались ему результатами своего труда на мастер-классе – выслали фото своих работ. Может быть, кто-то из этих мальчишек станет великим футболистом, а, может, и нет, главное – чтобы они выросли хорошими, добрыми, умными и всестороннее развитыми людьми».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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