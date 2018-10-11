Чемпионы из Приморья горшки обжигают и собираются в Лондон

"Всегда знал, что я классный футболист, но никогда не думал, что могу еще что-то делать так же круто", - признался Евгений Девичинский, капитан команды

Футбольная команда «Содействие» детского дома г. Уссурийска готовится к поездке в Лондон, в гости к футбольному клубу «Арсенал». Но между тренировками и занятиями английским мальчишки находят время и для творчества. Накануне Автономная общественная организация (АНО) «Благое дело» передала из Владивостока в детский дом керамические изделия, выполненные руками юных футболистов.



В сентябре «Благое дело» провело для воспитанников Уссурийского детского дома - участников Открытых соревнований по футболу среди детских домов «Будущее зависит для тебя» - мастер-класс по изготовлению керамической посуды в технике отминки гипсовой формы.





В тот же день изделия из глины волонтеры организации забрали с собой во Владивосток. После сушки, обжига и покрытия глазурью работы вернулись к авторам уже полноценными керамическими изделиями.



«Мы давно знакомы с ребятами из Уссурийского детского дома, они – постоянные участники соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя», - говорит Ирина Боровская, менеджер по связям с общественностью Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Знаем, что интересы у ребята самые разные: они и в спорте первые, и поют, и пляшут, и кулинары отменные. Поэтому мы решили организовать для них такой мастер-класс, который провели волонтеры «Благого дела» - организации, усилия которой по социальной адаптации молодых людей с особенностями развития мы также поддерживаем с 2014 года. Надо было видеть, с какой тщательностью мальчишки трудились над своими изделиями, как они старались понять тайны ремесла, как внимательно слушали педагогов и как радовались, когда видели, что у них получается. Но когда мы вручили им уже готовые изделия – это был абсолютный восторг!»









