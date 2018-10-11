Учителя тоже не видят белого света

Почти половина российских учителей тратят на подготовку к урокам от двух часов в день, еще 16% - полтора. Это показало всероссийское исследование загруженности педагогов начальной школы, которое провел «Яндекс.Учебник». Временные затраты педагога можно сократить в восемь раз, если создавать цифровые уроки, считают авторы исследования.



Сейчас в стране создается проект «Цифровая школа», который подразумевает, в первую очередь, разработку электронных платформ в помощь учителям. Ранее в Минпросвещения заявляли, что в российских учебных заведениях могут появиться смешанные типы уроков, где учебная программа будет включать цифровые технологии и объяснения педагогов. Уже создана государственная платформа «Российская электронная школа» с различными интерактивными образовательными курсами.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.