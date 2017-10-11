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Во Владивостоке впервые за 100 лет 11 октября выпал снег

11 Октября 2017, 15:00 | Приморье

Снежинки, долетая до земли, таяли, поэтому снежный покров не образовался, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сайт "Примпогода.ру".

Вчера днем Приморский край находился в поле повышенного атмосферного давления, на фоне которого прошли фронтальные разделы. Ночью синоптическая ситуация изменилась. С Корейского полуострова в Японское море вышел циклон, ближе к утру облачная шапка этого вихря накрыла южную половину Приморья, местами начались дожди, выпало до 2 мм. Минимальные температуры в южной половине, прикрытой фронтальной облачностью, составили +3…+8 °C, на севере края, который еще остался под влиянием антициклона, воздух выхолодился до 2…−7 °C.

Сегодня, 11 октября, в течение дня циклон продолжит смещаться над акваторией Японского моря и оказывать свое влияние на погоду Приморья. Осадки в виде дождя, в горных районах со снегом распространятся на большую территорию края. На побережье усилится ветер. Будет прохладно, +2…+12 °C.

Во Владивостоке днем пасмурно, максимальная температура воздуха составит +6…+9 °C. В начале ночи возможны небольшие осадки в виде дождя, в отдельных районах города не исключен дождь со снегом, в дальнейшем преимущественно без осадков.

В ближайшую ночь циклон продолжит оказывать влияние на погоду Приморского края, в отдельных районах сохранятся осадки в виде дождя, местами со снегом, на дорогах возможна гололедица. Завтра днем циклон сместится в северо-западную часть Тихого океана, атмосферное давление над краем начнет расти, на большей территории прояснит и осадки прекратятся. Направление воздушных потоков над югом Дальневосточного региона в ближайшие сутки не поменяется, в Приморье сохранится прохладная погода, повышение температурного фона не ожидается. Минимальная температура 0…−7 °C, местами на побережье +1…+6 °C. Днем, не смотря на прояснения, будет не жарко, +6…+14 °C, на северо-востоке 0…+5 °C.

Во Владивостоке ночью усилится северный ветер, похолодает, и температура воздуха понизится до +2…+4 °C. К утру прояснит, ветер стихнет, днем в четверг воздух прогреется до +10…+12 °C.

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Теги: 100 лет  погода  снег  холод  дождь 



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Комментарии

  • Настя15:12, 11.10.2017#

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