Во Владивостоке впервые за 100 лет 11 октября выпал снег

Снежинки, долетая до земли, таяли, поэтому снежный покров не образовался, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сайт "Примпогода.ру".

Вчера днем Приморский край находился в поле повышенного атмосферного давления, на фоне которого прошли фронтальные разделы. Ночью синоптическая ситуация изменилась. С Корейского полуострова в Японское море вышел циклон, ближе к утру облачная шапка этого вихря накрыла южную половину Приморья, местами начались дожди, выпало до 2 мм. Минимальные температуры в южной половине, прикрытой фронтальной облачностью, составили +3…+8 °C, на севере края, который еще остался под влиянием антициклона, воздух выхолодился до 2…−7 °C.

Сегодня, 11 октября, в течение дня циклон продолжит смещаться над акваторией Японского моря и оказывать свое влияние на погоду Приморья. Осадки в виде дождя, в горных районах со снегом распространятся на большую территорию края. На побережье усилится ветер. Будет прохладно, +2…+12 °C.

Во Владивостоке днем пасмурно, максимальная температура воздуха составит +6…+9 °C. В начале ночи возможны небольшие осадки в виде дождя, в отдельных районах города не исключен дождь со снегом, в дальнейшем преимущественно без осадков.

В ближайшую ночь циклон продолжит оказывать влияние на погоду Приморского края, в отдельных районах сохранятся осадки в виде дождя, местами со снегом, на дорогах возможна гололедица. Завтра днем циклон сместится в северо-западную часть Тихого океана, атмосферное давление над краем начнет расти, на большей территории прояснит и осадки прекратятся. Направление воздушных потоков над югом Дальневосточного региона в ближайшие сутки не поменяется, в Приморье сохранится прохладная погода, повышение температурного фона не ожидается. Минимальная температура 0…−7 °C, местами на побережье +1…+6 °C. Днем, не смотря на прояснения, будет не жарко, +6…+14 °C, на северо-востоке 0…+5 °C.

Во Владивостоке ночью усилится северный ветер, похолодает, и температура воздуха понизится до +2…+4 °C. К утру прояснит, ветер стихнет, днем в четверг воздух прогреется до +10…+12 °C.