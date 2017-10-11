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Двадцать пятый по счету новый детсад открыли во Владивостоке

11 Октября 2017, 13:30 | Приморье

Во Владивостоке, на ул. Интернациональной, 50 сдан в эксплуатацию еще один новый большой детский сад, рассчитанный на 300 мест. На торжественной церемонии открытия собрались представители администрации Владивостока, строители, педагоги, депутаты городской думы и, конечно, дети с родителями.

«Нам действительно есть чем гордиться, - сказал во время торжественной церемонии открытия и.о. главы Владивостока Константин МЕЖОНОВ. - Все дети Владивостока, достигшие трехлетнего возраста, устроены в детские сады. Это была планомерная, многолетняя работа мэрии. Искали помещения, возвращали в собственность сады, когда-то отданные в аренду, реконструировали старые и возводили новые здания. В итоге, выполнили важнейшую задачу, которую поставили перед нами горожане».

Детсад на Интернациональной, 50 был построен полвека назад. В 90-е годы его отдали в частные руки, и лишь после долгих судебных тяжб удалось вернуть здание в муниципальную собственность. Капремонта предыдущие владельцы не проводили, поэтому под словом «реконструкция» здесь скорее подразумевается полноценная стройка. Были проведены полная перепланировка и капитальный ремонт помещений - от пола до потолка, заменены инженерные сети, установлены пластиковые окна, реконструирован фасад. С нуля возведен новый коридор-галерея, что позволило значительно расширить игровые комнаты. В саду есть актовый и спортивный залы, современный пищеблок.

Одной из особенностей «Золотого ключика» стало то, что помимо традиционных игровых площадок во дворе строители создали также прогулочную террасу на крыше. Здесь установлены теневые навесы и игровые комплексы, сделано прорезиненное покрытие. А для безопасности детворы - по всему периметру установлено дополнительное ограждение около двух метров высотой.

Как только дошкольное учреждение пройдет процедуру лицензирования, начнется выдача путевок. Для многих семей Первомайского района открытие нового детского сада - замечательное и долгожданное событие.

Напомним, строительство детского сада велось по программе главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА по расширению сети дошкольных учреждений. В рамках этой программы построены и реконструированы 25 детсадов на улицах Вилкова, Сахалинской, Некрасовской, Узбекской, Нейбута, Русской, Пихтовой, Магнитогорской, в Снеговой Пади, на Маковского, Ковальчука, Терешковой, Порт-Артурской. Работа по строительству и капитальной реконструкции детских садов в краевом центре будет продолжена.

Фото Vlc.Ru.

Светлана СМИРНОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: детсад 



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