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Приморцы загрузили МФЦ работой

11 Октября 2017, 11:18 | Приморье

Производительность многофункциональных центров Приморья в этом году увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций. По словам специалистов ведомства, еженедельно сотрудники МФЦ принимают около 45 тысяч документов.

«Ранее этот показатель составлял 20-23 тысячи. На увеличение объемов влияет и повышение популярности многофункциональных центров у населения», - сообщили в департаменте. Меняется и график работы учреждений. Так, на более продолжительный рабочий день уже перешли МФЦ во Владивостоке и Находке, в ноябре перейдет многофункциональный центр в Уссурийске.

По итогам третьего квартала 2017 года самыми популярными услугами в МФЦ края остается получение паспорта гражданина РФ и загранпаспорта, водительского удостоверения, регистрация по месту жительства, оформление недвижимости, а также комплексная услуга «Смена фамилии».

Отметим, всего на сегодняшний день в офисах МФЦ «Мои документы» можно получить более 200 государственных, краевых и муниципальных услуг. В частности, в центре можно подать заявление о назначении государственных ежемесячных пособий, на выдачу охотничьего билета, регистрацию в налоговом органе, получение лицензии на продажу алкогольной продукции, получение российского паспорта, пенсии, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, встать в очередь на зачисление своего ребенка в детский сад, заказать кадастровый паспорт, осуществить регистрацию прав на недвижимое имущество, оформить государственный кадастровый учет и многое другое.

Напомним, совершенствование системы получения государственных услуг вошло в перечень майских Указов Президента России Владимира Путина. Так, к 2018 году доля зарегистрированных пользователей на Едином портале госуслуг в регионах должна быть не меньше 70%. Сегодня Приморский край занимает 14 место в рейтинге Минкомсвязи по данному показателю.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморье составляет 94%, в то время как среднее значение по России - 82,9.

Количество граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в Приморье также выше средней по стране – 59,8, а в России - 51,3.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: госуслуги  МФЦ 



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