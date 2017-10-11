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Охотники и владельцы гектаров сойдутся в тайге
Выдача «дальневосточных гектаров» на территориях охотугодий создала почву для будущих конфликтов
За месяц до начала сезона охоты на кабанов, пушных и пернатых животных начали выдавать специальные разрешения в Приморском крае. За первые дни поступило более 1,3 тыс. заявлений от охотников. Сам сезон охоты начнется 1 ноября, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
По словам заместителя директора департамента Алексея СУРОВОГО, на проверку каждого заявления уходит не более суток, и уже на следующий день после его подачи человек может получить разрешение на охоту. За первый день поступило более 700 заявлений от жителей Спасского района, более 270 - от жителей Лесозаводска, более 260 - от жителей Находки. Кроме этого получить документ можно по доверенности.
Однако некоторым охотникам придется и подождать с разрешением. Так, те, кто в прошлом году были привлечены к административной ответственности за нарушение правил охоты, смогут подать документы не ранее чем за 45 дней до окончания охотничьего сезона, который закончится 15 января.
По правилам, охотиться можно строго только на те виды животных, в том количестве, месте и в те сроки, что указаны в разрешении у каждого конкретного человека. Если охотник нарушит их, то заплатит штраф за незаконную добычу. «За взрослого самца кабана штраф составляет 45 тыс. рублей, за самку кабана - 75 тыс. рублей. За незаконно отстрелянного изюбря охотник будет оштрафован на 105 тыс. рублей, за медведя - на 90 тыс. рублей», - добавил Алексей Суровый.
В этом году добыча кабанов начинается позже, чем обычно. Связано это с принятыми нормативно-правовое изменениями Приморского края, по которым с 1 июня по 1 октября запрещалась групповая охота на кабанов.
«Кабан - это не лимитированный вид, но летом коллективная охота наносит большой вред его популяции, потому что отстреливают в том числе самок с приплодами текущего года рождения. А если мы сейчас снизим численность кабана, это неизбежно повлияет на популяцию тигра, который чаще будет появляться в деревнях, поселках, на пасеках», - прокомментировал принятие изменений директор департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края Дмитрий ПАНКРАТОВ.
«Популяция кабанов в нашем охотугодье всегда держится на определенном уровне. Баланс сохраняется сам по себе, а каждый год появляется новый приплод. К тому же кабан животное миграционное и все время перемещается с одной территории на другую, в том числе и между охотугодьями. Миграция животного и хороший урожай в тайге по нам финансово не ударили, проблем в этом году мы не ощутили, однако и не заметили резкого увеличения его популяции», - отметил председатель Шкотовской организации охотников и рыболовов-любителей Андрей ХУДЫШЕВ.
В этом году принятие данных мер не единственное изменение для охотников. Уже в этом сезоне они могут встретиться с первыми владельцами «дальневосточных гектаров». Первого октября этого года вступила в силу одобренная Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ поправка в федеральный закон, касающаяся снятия ограничений на выдачу гражданам бесплатных земельных участков в границах охотничьих угодий. Первые 50 заявок на получение дальневосточного гектара в Приморском крае, рассмотрение которых ранее было приостановлено, вновь приняли в работу.
Кроме этого, в конце сентября было принято постановление администрации Приморского края об установлении зон в границах охотничьих угодий, на которых предоставление гектара невозможно. Эта территория не превышает 5% от всей площади охотугодий края.
«Эти 5% определялись по предложению охотхозяйств. В них вошли территории, которые предназначены для воспроизводства объектов животного мира, для сохранения среды обитания животных - это поймы рек, места подкормки», - обозначил и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Александр ПОДОЛЬСКИЙ.
По словам, Андрея Худышева, вопрос о выдаче «дальневосточных гектаров», является больным для многих охотугодий.
«Закон о «дальневосточном гектаре» не раз обсуждался со многими представителями как охотничьих хозяйств, так и власти. Моя позиция по этому вопросу такова, если гектары будут раздавать в границах муниципальных поселений, то это не скажется на нашей работе. Однако если гектары начнут выдавать в тайге, там, где нет людей, а живут животные, то негативный эффект не заставит себя долго ждать. Пострадаем не только мы, но и сами животные. Если кабан может жить рядом с человеком, то изюбры и амурские тигры любят обитать подальше от человека. Из-за раздачи гектаров в тайге животные начнут мигрировать еще дальше, территории их обитания сократятся, а это все приведет к уменьшению их популяции», - резюмировал Андрей Худышев.
Отметим, что в настоящее время Приморье занимает второе место среди всех дальневосточных субъектов по выдаче гектаров. В пользование граждан здесь предоставлено уже шесть тысяч участков. В то же время Приморье сохраняет за собой статус самой популярной территории среди россиян, желающих получить дальневосточный гектар. С начала реализации закона в уполномоченные органы края поступило уже более 40 тысяч заявок из 102, приходящихся на весь Дальний Восток.
Иван БЕСФАМИЛЬНЫЙ.
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