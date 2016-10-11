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Бизнес-гороскоп: Близнецам повезет вдвойне

11 Октября 2016, 16:20 | Приморье

Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

ОВЕН. Звезды говорят, что вы слишком много времени на работе тратите на болтовню и сплетни, а дело простаивает. Во вторник вероятны долгожданные денежные поступления. В среду проявите осторожность в отношениях с начальством. В пятницу будьте особенно внимательны при заполнении бумаг.

ТЕЛЕЦ. Звезды пока не радуют: прибавления к зарплате не предвидится. Придется сократить расходы и ценить то, что уже есть. Постарайтесь беречь свой денежный ресурс и не тратить лишнего.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут интересные предложения и прибыльные новые проекты. Однако над ними придется хорошенько поработать. В выходные будут удачны покупки и приобретения.

РАК. В среду или пятницу вероятны новые денежные поступления, причем крупные. Ваше финансовое положение стабилизировалось. Но если вы хотите, чтобы ваши планы в материальной сфере успешно реализовались, постарайтесь, чтобы о них никто не знал.

ЛЕВ. В понедельник и среду добиться получения денег в том или ином виде и из того или иного источника вы сможете только с боем. Так что наберитесь терпения, все долги вам отдадут к концу недели.

ДЕВА. Вас ждет финансовый штиль. Во вторник и четверг желательно не носить с собой крупных сумм. В среду удачно пройдут сделки и переговоры. В воскресенье возможны непредвиденные расходы на детей или старших родственников.

ВЕСЫ. У вас появились свободные деньги, это приятно осознавать. Но не спешите их тратить направо и налево, постарайтесь распорядиться новыми возможностями с умом. На этой неделе вас может захлестнуть бумажная работа, не забывайте об обязательных платежах.

СКОРПИОН. Поступайте обдуманно и последовательно. И ваши усилия будут вознаграждены. Вас ценит начальство, поэтому вам могут предложить более высокую должность и прибавление зарплаты. Поступления денег стоит ожидать в конце недели.

СТРЕЛЕЦ. Среди деловых предложений, которые поступят на этой неделе, может оказаться весьма интересное и прибыльное. Важно все обдумать и принять правильное решение. В субботу не рекомендуется отправляться в поход по магазинам.

КОЗЕРОГ. В понедельник не исключены определенные денежные потери и лишние траты. На среду или четверг можно планировать деловые встречи и подписание контрактов. Будьте внимательны к поступающей новой информации, возможны искажения и неточности.

ВОДОЛЕЙ. Вероятны определенные дыры в вашем бюджете, однако есть шанс залатать их уже в первой половине недели. Только сдавайте работу точно в срок и не пытайтесь увильнуть от ответственности. На вас рассчитывают коллеги, не подведите.

РЫБЫ. На этой неделе не лишне будет последить за своим бюджетом. И не тратить слишком много на развлечения. Лучше устроить вечеринку дома, чем оставить кучу денег в ресторане. Весьма расточительными могут оказаться ваши душевные порывы. На воскресенье нежелательно планировать посещение магазинов.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: гороскоп  прогноз 



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