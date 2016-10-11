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Новый этап конкурса школьных интернет-проектов "Классный интернет" запускает "Ростелеком"
В 2016 году темой конкурса является «Профориентация молодого поколения средствами использования возможностей интернет-технологий», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
ПАО «Ростелеком» объявляет о старте нового этапа конкурса школьных интернет-проектов «Классный интернет». Конкурс проводится ежегодно, при этом каждый год он посвящён какой-либо отдельной теме.
В период с 1 октября по 23 декабря 2016 года на сайте www.safe-internet.ru принимаются интернет-проекты, которые уже реализованы и имеют действующие интернет-ссылки. В качестве интернет-проектов могут выступать сайт или раздел сайта, сообщество в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное приложение. Победители конкурса будут отмечены дипломами и ценными призами, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе компании.
Конкурсные работы будут приниматься по трем номинациям:
- IT- Выбор профессии
(проекты, посвященные получению профессиональных знаний школьниками по тем или иным специальностям, предусматривающие внедрение интернет-технологий в процесс взаимодействия учащихся и потенциальных работодателей: бизнес-структурами, подготовительными курсами, приёмными комиссиями вузов и т.д.)
- IT-Общение
(проекты, посвященные профориентации, подразумевающие взаимодействие с аналогичными коллективами других школ, вузов, центров профессиональной подготовки, позволяющие школьникам получать профессиональные умения и навыки непосредственно от носителей этих профессиональных знаний посредством обучения через Интернет).
- IT-Помощь
(проекты, выходящие за рамки школьной жизни, стимулирующие участие школьников и студентов в совместном решении проблем города и общества, в ходе реализации которых участниками проектов приобретаются навыки, которые смогут быть полезны им в будущем).
«Надеемся, что совместными усилиями нам удастся активизировать школьников и учителей к созданию интересных интернет продуктов, которые необходимы школьникам для получения знаний о будущих профессиях, помогают общению школьных сообществ и развивают у молодежи социально ответственное отношение к окружающему миру», - говорит Юлиана Соколенко, заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком».
Новый этап конкурса отвечает современным стандартам информатизации школьного образования. Конкурс, в первую очередь, ставит задачей формирование у школьников умений решать различные практические задачи посредством использования современных информационно-коммуникационных технологий, ИКТ-инструментов и открытых источников информации, которые будут полезны для них в выборе будущей профессии.
Не менее важной задачей, стоящей перед организаторами конкурса, является повышение престижа работы педагогов школ, а также их профессиональной деятельности, направленной на привитие учащимся навыков реализации на практике полученных знаний в области IT-технологий.
Официальная страница конкурса в интернет www.safe-internet.ru .
Официальный адрес электронной почты для решения любых вопросов, связанных с условиями, процедурой проведения и прочей информацией по конкурсу: konkurs@safe-internet.ru .
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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