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Жилищный сертификат для амурского тигра

11 Октября 2016, 10:20 | Приморье

Сертификация CA|TS поможет эффективно управлять тигриными территориями

 

Сохранение тигра в современном мире невозможно без международного взаимодействия: даже если одна страна достигнет успехов в сохранении редких кошек, бездействие ее соседей сведет усилия на нет. Поэтому развитие таких механизмов, как сертификация тигриных местообитаний CA|TS поможет особо охраняемым территориям в ареале понять недочеты и оценить пути развития, тесно взаимодействуя с экспертами, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Сертификация тигриных местообитаний CA|TS - это универсальный инструмент мониторинга и обеспечения эффективности управления тигриными территориями. Сертификация разработана международными природоохранными организациями - Глобальным тигриным форумом (GTF), Тигриной инициативой WWF, МСОП и Всемирной комиссией по охраняемым территориям. CA|TS включает 17 стандартов, которые помогут управлять «тигриными» территориями и оценивать эффективность этого управления. Диалог о ее внедрении идет со всеми странами в ареале тигра в Юго-Восточной Азии. Россия, имея 13% всей тигриной популяции в мире, рассматривается как вторая по численности территория местообитания тигра, и ее участие имеет огромное значение для продвижения «тигриной» сертификации.

Одобренные CA|TS местообитания будут включены в Зеленый список особо охраняемых территорий МСОП. Ожидается, что территории, где проводится сертификация, будут играть активную роль в выполнении Программы восстановления тигров, заявленной на Тигрином форуме в Санкт-Петербурге.

В сентябре этого года свидетельство о регистрации кандидатом на прохождение независимого аудита для получения сертификата «Тигриный стандарт» (CA|TS) вручили национальному парку «Земля леопарда». На сегодняшний день такую сертификацию успешно прошли только национальный парк «Читван» в Непале и государственный Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье.

По словам Татьяны Барановской, директора ФГБУ «Земля леопарда», несмотря на то, что «главным героем» для «Земли леопарда» остается пятнистая кошка, национальный парк является одной из самых «тигриных» территорий в Приморье. По данным последнего учета здесь обитало 29 тигров.

Напомним, что в ходе единовременного учета, прошедшего в 2015 году, было зафиксировано, что численность тигра стабилизирована, а на некоторых территориях наметилась тенденция к росту. Для обследования территории и замера следов было охвачено более 150 тысяч кв. км и заложено порядка 1500 маршрутов. Судя по данным учета, на всем ареале обитает 480-540 особей амурского тигра, в Приморье - 310-330 взрослых особей и 70-85 тигрят. По словам экспертов, такой результат стал возможным благодаря государственной программе Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы и развитию системы особо охраняемых природных территорий. Общая площадь охраняемых тигриных местообитаний увеличилась за 5 лет более чем на 1,5 млн гектаров и достигла 24% от ареала амурского тигра.

На фото: На территории амурского тигра, как выясняется, находятся самые неожиданные претенденты.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: земля леопарда  wwf  амурский тигр 






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