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Юрий Борисов: Основная проблема оборонных предприятий – отсутствие квалифицированных рабочих. И ее надо решать

11 Октября 2013, 15:59 | Приморье

С плановой инспекцией на предприятиях Дальнего Востока, занимающихся выпуском военной продукции, побывал заместитель министра обороны по вооружению Юрий Борисов.

Второй день своей работы замминистра посвятил осмотру ремонтных мощностей Дальневосточного завода «Звезда» в Приморском крае. Это ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке по модернизации атомных подводных ракетоносцев.  


 

Замминистра пообщался с сотрудниками завода. По мнению Юрия Борисова, основная проблема оборонных предприятий – отсутствие квалифицированных рабочих. В 90-е годы был утерян кадровый потенциал большинства предприятий оборонки. Молодежь с заводов ушла, а опытные рабочие постепенно выходят на пенсию.

– Проблема нехватки кадров требует комплексного подхода. Подготовка квалифицированного персонала – ахиллесова пята всего военно-промышленного комплекса. Нужно совместно с местными властями и учебными заведениями составить план по воспроизводству квалифицированного персонала. Сегодня уже есть объем работ, деньги, площади, но людей не хватает, чтобы реализовывать амбициозные планы по обновлению вооружения российской армии, – подчеркнул Юрий Борисов.

Напомним, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта на базе Дальневосточного судостроительного колледжа создает многофункциональный центр прикладных квалификаций судостроительной отрасли. ДВССК – одно из старейших учебных заведений Приморского края – за свою более чем полувековую историю подготовил более 9000 специалистов. Но учебная база и программы колледжа устарели. Судостроительному комплексу «Звезда», который строит в Большом Камне Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, потребуются рабочие, владеющие новыми технологиями, в том числе умеющие читать чертежи, и знакомые с элементами программирования. Именно таких специалистов планируется обучать в модернизированном учебном заведении.

Инициатива ДЦСС получила поддержку руководства Приморского края и депутатов Законодательного собрания, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе ОАО "ДЦСС".

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ОАО «ДЦСС»
Теги: кадры  ДЦСС 



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