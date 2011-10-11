Первые девять котельных КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО» начали обогревать объекты Приморского края

С 1 октября тепло подали в коррекционную школу в поселке Пограничном, с седьмого октября начали отапливать социальные объекты и квартиры жителей поселка Светлогорье Пожарского района, с десятого октября шесть котельных филиала "Горноключевской" начали отопление детских дошкольных учреждений Кировского района и котельная № 4 с. Рощино - всех объектов с. Рощино соответственно.

Остальные котельные КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО» готовы приступить к работе. Напомним, отопительный сезон в районах Приморья стартует после соответствующего распоряжения глав местных администраций.