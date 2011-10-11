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В Приморье продолжается снижение задолженности по заработной плате

11 Октября 2011, 17:28 | Приморье

За последний месяц размер задолженности по заработной плате на предприятиях края снизился на 9,2 миллиона рублей (в 3,3 раза). Полностью погашена задолженность по оплате труда работникам ОАО «50 РЗ РАВ» (г. Владивосток), ОАО «30 СРЗ» (г. Фокино).

Как сообщили в управлении по труду Приморского края, по состоянию на 1 октября отсутствует задолженность по заработной плате перед работниками краевых и муниципальных учреждений.

Специалисты администрации Приморского края ведут постоянный мониторинг ситуации с выплатой заработной плат, а также реализуют комплекс мер, направленных на стабилизацию ситуации.

На уровне края работы по ликвидации задолженности координирует Межведомственная комиссия по налоговой политике Приморского края. Во всех муниципальных образованиях края это функция возложена на Межведомственные комиссии по налоговой и социальной политике при главах муниципальных образований.

Вопросы своевременности выплаты заработной платы решается при взаимодействии с прокуратурой Приморского края, управлением федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, государственной инспекцией труда в Приморском крае и Федерацией профсоюзов Приморского края.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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