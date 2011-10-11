У Приморья появился митрополит

Митрополия Русской Православной церкви появится в Приморском крае. Митрополитом Священный Синод РПЦ назначил Преосвященного Владивостокского и Приморского владыку Вениамина.

Такие решения приняты завершившейся зимней сессии Священного Синода Русской Православной церкви, заседание которого открылось в Москве 5 октября. Тем самым члены Священного Синода признали необходимость повысить роль церкви в Приморье, где сегодня завершен первый этап строительства Спасо-Преображенского собора на центральной площади Владивостока. Строители подготовили свайное поле и планируют в ближайшее время приступить к заливке фундамента, а предприниматели организовали ярмарки «Приморье хлебосольное», чтобы собрать средства.