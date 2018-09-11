Бизнес-гороскоп: Рыбам стоит молчать как рыбы

Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября

ОВЕН. В понедельник или вторник вероятны денежные поступления, однако не спешите бежать в магазин и все тратить на всякие бесполезные мелочи. В среду будьте осторожны при обращении с чужими деньгами. В пятницу на работе вам может стать откровенно скучно. Однако это не повод отлынивать от своих обязанностей.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не выбрасывать деньги на покупки по своим сиюминутным желаниям, эти вещи вам не пригодятся, а ущерб бюджету нанесут. Возможны непредвиденные затраты на подрастающее поколение. В среду вероятны денежные поступления.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник будут удачными деловые переговоры. У вас появятся новые клиенты, заказчики или спонсоры. В четверг может стартовать новый, выгодный и интересный для вас проект. В субботу будут удачны покупки и приобретения.

РАК. Ваш авторитет на работе растет. Финансовое положение стабилизируется, но ему еще далеко до идеала. На этой неделе можно получить кредит под выгодные проценты. Пятница - неудачный день для заключения контрактов и договоров.

ЛЕВ. Финансовое положение недостаточно стабильно, так что пореже заходите в магазины. Но не отчаивайтесь, нестабильность временная, и скоро ситуация изменится в лучшую сторону. У вас может появиться новый начальник.

ДЕВА. Денежные поступления вероятны лишь в конце недели, поэтому планируйте бюджет в соответствии с вашими возможностями. Не бросайте деньги на ветер, может возникнуть такая ситуация, когда в нужный момент вы будете не способны помочь близким людям. В воскресенье могут поступить интересные деловые предложения.

ВЕСЫ. Самое главное сейчас - вовремя создать стратегический финансовый запас. Отложенные деньги пригодятся либо для наступающего отпуска, либо для столь давно ожидаемой покупки. Постарайтесь тщательно планировать как свой личный, так и семейный бюджет. Это поможет избежать многих проблем.

СКОРПИОН. Эта неделя благоприятна для зарабатывания денег и продвижения по карьерной лестнице. Во вторник вероятны новые денежные поступления. Возможны удачные поездки и встречи с интересными людьми. Финансовое положение стабильное. У вас появится дополнительная прибыль.

СТРЕЛЕЦ. Деньги у вас есть, но постарайтесь тратить их с умом. Важно вникать в содержание бумаг, которые вы подписываете. Будьте вдумчивы и осторожны и не идите на поводу эмоций, иначе ваша азартность в четверг или воскресенье грозит спровоцировать проблемы.

КОЗЕРОГ. Желательно найти новых деловых партнеров и заложить фундамент бизнеса, который через некоторое время начнет приносить прибыль. Вероятен успех в коллективной работе, новый проект лучше начинать не в одиночку.

ВОДОЛЕЙ. В понедельник вероятны значительные денежные поступления, которые сбалансируют ваш бюджет. Возможно, в первой половине недели появятся дополнительные источники доходов. В четверг будьте бдительны, так как ваши партнеры могут оказаться ненадежными. Доверяй, но проверяй.

РЫБЫ. Начало недели может ознаменоваться денежными поступлениями. Только не стоит хвастаться своими финансовыми успехами. И вообще, меньше говорите, больше делайте. Не увлекайтесь тратами в пятницу и в выходные.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.Com