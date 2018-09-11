Пилюля для царя

Широкая сеть государственных и частных ветеринарных клиник позволяет оказывать животным весь спектр необходимой медпомощи

Забота о здоровье животных сегодня опирается на новые возможности и охватывает широкий круг пациентов - от хомячка до тигра. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы позволяет выйти на новый качественный уровень ветеринарного обслуживания, и факты говорят о том, что это постепенно происходит.

Прошлой осенью ученые национального парка «Земля леопарда» впервые провели обследование здоровья мелких хищников, населяющих эту заповедную территорию. При этом они старались не пропустить ни одно из таких животных, как лиса, куница, дикий лесной кот или барсук. Их на время обездвиживали и обследовали прямо в лесу в развернутом полевом ветеринарном пункте. Целью было - выявить носителей опасных заболеваний, которые без лечения представляют опасность для краснокнижных животных - дальневосточного леопарда и амурского тигра.

Руководитель ФГБУ «Земля леопарда» Татьяна БАРАНОВСКАЯ отмечала: «Такие болезни как чума плотоядных передаются от мелких хищных животных крупным кошкам. И нам нужно понять, не угрожает ли опасность их популяциям».

Работники «Земли леопарда» постоянно обследуют и погибших животных, делая ветеринарные заключения, в которых отражаются не только причины, приведшие к их смерти, но также фиксируются травмы и заболевания, перенесенные ими в прошлом.

В настоящее время исследование здоровья обитателей этой заповедной земли продолжается. Особенно значимо в этом помогают результаты активного фотомониторинга фауны нацпарка, который помогает ученым выявлять животных с подозрительным поведением, нуждающихся в серьезной ветпроверке.

Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей АРАМИЛЕВ отмечает, что «к сожалению, бывает, ранения у тигров такие, что современная ветеринария помочь им уже не может». Но эффективность ветеринарной помощи тем выше, чем быстрее она успеет добраться до раненого зверя. И такая помощь для крупных приморских хищников - тигра и леопарда - уже минувшей зимой стала возможна, благодаря мобильной ветеринарной клинике, которая появилась в нашем крае при Центре реабилитации и реинтродукции амурских тигров.









Передвижной ветеринарный пункт был создан на базе автомобиля КамАЗ. Его оборудовали подъемником для тяжелых животных, транспортной клеткой, операционным столом, климат-контролем, подачей воды и комнатой для работников этой скорой ветеринарной помощи. Жители таежной глубинки, уже приметившие эту лечебницу на колесах, сегодня просят местные власти организовать подобное обслуживание и для оздоровления домашнего скота.

Сергей Арамилев отметил, что для помощи дикому зверю «такая техника не должна применяться ежедневно, и хорошо, что это так. Зачастую в руки специалистов тигры попадают либо в нормальном состоянии, либо уже мертвыми». Но иногда бывают случаи, когда ветеринарный пункт может оказаться вовремя в нужном месте. И это очень важно, поскольку краснокнижного зверя сегодня очень мало, и спасение даже одного из них очень важно для сохранения всей популяции.

Статистика показывает, что встречи хищников с человеком становятся все чаще, и серьезно пострадавшие в них звери без ветеринарной заботы могут погибнуть. Причем работники этого Центра не ограничиваются помощью только крупным диким кошкам. Они оказывают ее и нуждающимся в лечении медвежатам, и птицам - грифам, орланам, канюкам и журавлям.

Существенную помощь раненым диким зверям и птицам оказывает ветпункт Приморского сафари-парка, куда их часто привозят посетители. Некоторые из пациентов после выздровления остаются там жить. Не отказывают здесь и домашним питомцам. Подобную помощь оказывают также зоопарки во Владивостоке и Уссурийске, различные ветеринарные клиники и пункты.

Кстати, в начале года в Уссурийске открылся самый большой на Дальнем Востоке ветеринарный центр московской сети «Свой доктор», оснащенный наиболее современной медицинской техникой, необходимой для диагностирования и лечения животных. Площадь его помещений составляет около 1000 кв. метров. Помимо кабинетов, в которых ведется прием специалистов и лечение животных, здесь имеются цифровой рентген, УЗИ-диагностика, своя лаборатория, офтальмологическое оборудование и даже лекционный зал.

Дело в том, что этот ветцентр по соглашению с Приморской государственной сельскохозяйственной академией должен стать научной и практической площадкой для стажировок студентов этого вуза, готовящего для региона ветеринарных врачей. Здесь будут постоянно проходить региональные конференции и семинары по проблемам ветеринарии, мастер-классы. Спектр услуг этого ветцентра включает уже даже ритуальные хлопоты в связи с захоронением домашних любимцев. Что особенно ценно, услуги предоставляются здесь круглосуточно.

Наверное, далеко не все жители края, имеющие домашних любимцев, знают о том, что в государственных ветлечебницах края можно бесплатно привить их от бешенства. Достаточно раз в год сделать питомцу такую прививку, чтобы спасти ему жизнь, а то и свою. Ветеринарный врач КГБУ «Владивостокская ВСББЖ» Юлия ЧМУТ считает, что опасность бешенства может прийти и из леса, передаваясь домашним животным от диких. Переносчиками этой смертельной болезни зачастую становятся лисы и волки. И если вам на глаза попалось подозрительное на бешенство животное, дикое или домашнее, об этом надо сообщать в государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону: 8 (4232) 41-14-37.

И еще об одном надо помнить: если ищете настоящих профессионалов, которые способны помочь решить проблемы с животными, то интернет может выдать довольно много контактов ветклиник и специалистов, которые на самом деле являются фальшивыми и самозванцами. Обращаться к ним просто опасно.

На фото: Здоровье диких животных в Приморье, если они, конечно, попали в руки представителей или сердобольных людей, находится в надежных руках ветеринаров. О домашних - и говорить нечего.

Фото Елены АБАШЕВОЙ