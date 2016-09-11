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В Приморье возобновлены полеты в Терней (Расписание)

11 Сентября 2016, 14:31 | Приморье

Посадочная площадка в Тернее вновь готова к приёму воздушных судов. Регулярное сообщение с северным районом восстановят уже завтра, 11 сентября. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Как отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского  края, авиасообщение с Тернеем было прервано с начала сентября - после недавнего мощного тайфуна взлетно-посадочная полоса в некоторых местах была подтоплена и размыта. Со сходом воды краевое предприятие "Пластун-Авиа" провело подсыпку, грейдировку и укатку полосы.

"Уже в это воскресенье будут выполнены два рейса: из Владивостока в Терней: в 13.05, в обратном направлении в 15.20", - обозначили специалисты департамента.

Расписание на ближайшие дни рейсов из Владивостока в Терней:

        14 сентября 13.05

 

16 сентября 9.00

 

16 сентября 15.15

 

17 сентября 15.15

 

18 сентября 9.00

 

19 сентября 9.00

 

21 сентября 13.05

 

Расписание рейсов из Тернея во Владивосток:

 

          14 сентября 19.10

 

16 сентября 18.05

 

16 сентября 19.20

 

17 сентября 19.20

 

18 сентября 16.15

 

19 сентября 16.05

 

21 сентября 19.10

 

Напомним, рейс по маршруту Владивосток-Терней-Владивосток - один из девяти регулярных внутрикраевых рейсов в Приморье. Цена билета на  авиаперевозки благодаря программе субсидирования из краевого бюджета даже на самые протяженные маршруты – невысокая. Губернатор Владимир Миклушевский акцентировал, что она останется доступной для жителей края и в 2016 году. Стоимость полета из Владивостока в Терней, например, составляет 1 946 рублей.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести билеты на рейсы «Авроры» можно на сайте авиакомпании, по бесплатному федеральному номеру контакт-центра: 8-800-250-49-88, в офисах агентств по продаже билетов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: терней  самолет  авиация 



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Комментарии

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