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В Приморье возобновлены полеты в Терней (Расписание)
Посадочная площадка в Тернее вновь готова к приёму воздушных судов. Регулярное сообщение с северным районом восстановят уже завтра, 11 сентября. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Как отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, авиасообщение с Тернеем было прервано с начала сентября - после недавнего мощного тайфуна взлетно-посадочная полоса в некоторых местах была подтоплена и размыта. Со сходом воды краевое предприятие "Пластун-Авиа" провело подсыпку, грейдировку и укатку полосы.
"Уже в это воскресенье будут выполнены два рейса: из Владивостока в Терней: в 13.05, в обратном направлении в 15.20", - обозначили специалисты департамента.
Расписание на ближайшие дни рейсов из Владивостока в Терней:
14 сентября 13.05
16 сентября 9.00
16 сентября 15.15
17 сентября 15.15
18 сентября 9.00
19 сентября 9.00
21 сентября 13.05
Расписание рейсов из Тернея во Владивосток:
14 сентября 19.10
16 сентября 18.05
16 сентября 19.20
17 сентября 19.20
18 сентября 16.15
19 сентября 16.05
21 сентября 19.10
Напомним, рейс по маршруту Владивосток-Терней-Владивосток - один из девяти регулярных внутрикраевых рейсов в Приморье. Цена билета на авиаперевозки благодаря программе субсидирования из краевого бюджета даже на самые протяженные маршруты – невысокая. Губернатор Владимир Миклушевский акцентировал, что она останется доступной для жителей края и в 2016 году. Стоимость полета из Владивостока в Терней, например, составляет 1 946 рублей.
Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести билеты на рейсы «Авроры» можно на сайте авиакомпании, по бесплатному федеральному номеру контакт-центра: 8-800-250-49-88, в офисах агентств по продаже билетов.
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