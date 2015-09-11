Родительская премия "Любимый педагог" стала дальневосточной

Одновременно с началом нового учебного года стартовал третий конкурс «Родительская премия «Любимый педагог». Главными героями проекта по-прежнему остаются представители сферы образования, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"

Заявить о своем кандидате можно до 5 октября на официальном сайте конкурса любимыйпедагог.рф.

Поддержку в проведении народной премии компании «Владмама» оказывают не только представители департамента образования и науки Приморского края, но и коммерческие структуры. В этом году организаторы и партнеры проекта внесли в его сценарий несколько изменений и дополнений. Снято формальное ограничение рамками Приморского края для выдвижения кандидатур любимых педагогов. По просьбам участников прошлых конкурсов организованы специальные номинации для воспитателей детских садов и молодых педагогов.

Но основной сюжет Родительской Премии «Любимый педагог» остается прежним: два этапа «Народная благодарность» и «Персональная премия». По итогам народного голосования первого тура определяются обладатели дипломов народной благодарности, и разыгрывается право на участие во втором туре.

В ходе второго тура - «Персональная премия» - его участникам предстоит выполнить два задания: «Визитка» и «Обращение к родителям». Сначала участнику и его команде нужно будет подготовить и передать оргкомитету традиционную презентацию «Визитку». В ходе второго задания, педагогам предстоит обратиться к родителям со своим эссе и постараться раскрыть актуальный вопрос - «Как научить детей уважению к старшим?».

Любимого педагога и троих лауреатов выберут жители дальневосточного региона путем анонимного голосования. Завершится премия праздником для конкурсантов, торжественное награждение пройдет 20 ноября 2015 года.

Деловая газета "Золотой Рог" по традиции выступает информационным партнером Родительская премия «Любимый педагог».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.