Прокуратура вернула горячую воду в лесозаводские дома

ПРИМОРЬЕ, 10 сентября, ZRPRESS. После вмешательства прокурора восстановлены права жителей Лесозаводского городского округа на бесперебойное получение коммунальных услуг горячего водоснабжения в межотопительный период.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена ТЕЛЕГИНА, в августе 2012 года Лесозаводской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения филиалом «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» законодательства, регламентирующего вопросы предоставления коммунальных услуг, в ходе которой выявлены нарушения прав граждан на бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением в межотопительный период.

По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием обязать филиал «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» обеспечить горячим водоснабжением потребителей Лесозаводского городского округа в межотопительный период.

Решением Лесозаводского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на филиал «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» возложена обязанность подачи горячего водоснабжения в межотопительный период. Принятыми мерами прокурорского реагирования в настоящее время на территории городского округа осуществляется подача горячего водоснабжения.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».