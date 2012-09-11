Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Прокуратура вернула горячую воду в лесозаводские дома
ПРИМОРЬЕ, 10 сентября, ZRPRESS. После вмешательства прокурора восстановлены права жителей Лесозаводского городского округа на бесперебойное получение коммунальных услуг горячего водоснабжения в межотопительный период.
Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена ТЕЛЕГИНА, в августе 2012 года Лесозаводской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения филиалом «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» законодательства, регламентирующего вопросы предоставления коммунальных услуг, в ходе которой выявлены нарушения прав граждан на бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением в межотопительный период.
По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием обязать филиал «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» обеспечить горячим водоснабжением потребителей Лесозаводского городского округа в межотопительный период.
Решением Лесозаводского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на филиал «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» возложена обязанность подачи горячего водоснабжения в межотопительный период. Принятыми мерами прокурорского реагирования в настоящее время на территории городского округа осуществляется подача горячего водоснабжения.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Двухмесячник чистоты в самом разгаре
- Владивосток приводит себя в порядок после затяжной зимы
- Жители Владивостока выпросили себе новый общественный туалет
- Приморцы выбирают адреса для благоустройства
- Новые тарифы на услуги ЖКХ обожгут приморцев
- Население приморской глубинки осталось без дров
- Новый сквер на Корабельной Набережной Владивостока украсили "Фат Альберт" и "Глаука Глобоза"
- В Приморье управляющая компания заплатит штраф за деревья на лоджии
- Даже "принцессы" во Владивостоке испытывают нужду
- Во Владивостоке "расцвели" фонтаны и тюльпаны
Новости раздела
- Владивосток в выходные начинает отмечать 158-летие
- Приморье готовится ко Дню Рыбака
- Во Владивостоке половину набережной Цесаревича "отдадут" зрителям "Крыльев Востока"
- Главный вуз Приморья берется за демографию
- "Горячая линия" праздника выпускников "Крылья Востока" открыта в Приморье
- Цвета - новые, скорость - улетная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- "Океан" отпразднует юбилей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов