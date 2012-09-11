К празднику в Арсеньеве латают дороги

В Арсеньеве идут работы по асфальтированию дорог. Первые метры асфальта уложены по ул. Новикова – здесь в эти дни работает тяжелая техника. Капитальный ремонт этой улицы идет на участке длиной 1400 м от ул. Стахановской до рынка. Затем будет отремонтирован еще один участок улицы Новикова – от ул. Калининской до ул. Ленинской.

Продолжаются подготовительные работы по ремонту дворовых территорий в районе ул. Октябрьской и Щербакова. Кроме того, идет подготовка к асфальтированию тротуаров по ул. Калининской – здесь, как и вдоль ул. Жуковского, будут установлены новые долговечные бордюры из гранита. Напомним, что с учетом софинансирования из местного бюджета, общая сумма средств, потраченных на ремонт дорог и дворовых территорий Арсеньева, составит в этом году 89 млн. 250 тыс. 560 рублей. Глава Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН, депутаты Законодательного Собрания и Думы города ходатайствовали о выделении из краевого бюджета большего количества средств именно Арсеньеву в связи с предстоящей подготовкой к празднованию 110-летия города.

Татьяна Курочкина, «Золотой Рог».