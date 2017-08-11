www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.93 р. 100 JPY: 54.49 р.
EUR: 70.27 р. 10 CNY: 89.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Сельское хозяйство
Распечатать

За смытый урожай жителям Приморья заплатят по 10 тыс. рублей

11 Августа 2017, 15:25 | Приморье

Первый транш в размере двух миллионов рублей выплатят пострадавшим от ЧС жителям Приморья

Пострадавшим от ливневых дождей жителям Надеждинского и Михайловского районов первым компенсируют ущерб за подтопленные дома и огороды. На эти цели из краевого резервного фонда направят около двух миллионов рублей. Об этом доложили губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому на комиссии по ликвидации ЧС в пятницу, 11 августа.

Как сообщила директор департамента труда и социального развития Приморья Лилия Лаврентьева, территориальные комиссии продолжают составлять списки пострадавших. Первыми оперативно подали списки Надеждинский и Михайловский районы, нам поступили заявления от 81 семьи.

«Пострадало 77 домов и два огорода. Из краевого резервного фонда жителям будет выплачено около двух миллионов рублей», – отметила она, добавив, что как только поступят заявления из других пострадавших муниципалитетов, им также будут оперативно выплачены средства.

Лилия Лаврентьева добавила, что бланки на все виды выплат есть на всех пострадавших от ЧС территориях в центрах занятости и учреждениях соцобслуживания населения.

Также пострадавшим оказывается гуманитарная помощь. Грузовики с продуктами питания, питьевой водой, средствами первой необходимости, постельными принадлежностями выезжают в Уссурийский городской округ и Хасанский район.

«Возле крупных супермаркетов во Владивостоке, Уссурийске и Михайловском районе работает “социальный автобус”, куда все неравнодушные могут принести любую гуманитарную помощь», – добавила Лилия Лаврентьева.

Кроме того, в ближайшее время будет открыт специальный счет для перечисления денежных средств пострадавшим от стихии.

Согласно постановлению администрации Приморского края о мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате ливневых дождей, разовую материальную помощь в размере 25 тысяч рублей получат жители, проживающие в домах или квартирах, расположенных на первом этаже многоквартирных домов.

«Средства предназначены для частичного покрытия расходов на восстановление жилья», – уточняют в департаменте труда и социального развития Приморского края.

По 10 тысяч рублей получат граждане, утратившие урожай на придомовом земельном участке. Такая же сумма полагается в связи с утратой урожая в личном подсобном хозяйстве, расположенном на территориях муниципальных образований, попавших в зону ЧС. За урожай, погибший в саду, на огороде, а также на дачном участке, предоставленном гражданину без права возведения жилого дома, пострадавшие также получат 10 тысяч рублей.

Вместе с тем, оперативно собирается информация о пострадавших от наводнения для возможного возмещения ущерба за потерю имущества первой необходимости. Такие выплаты производятся за счет федерального бюджета. В прошлом году размер компенсаций составил 50 и 100 тысяч рублей на каждого зарегистрированного в пострадавшем от стихии жилье.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: урожай  компенсация  стихия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru