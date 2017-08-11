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За смытый урожай жителям Приморья заплатят по 10 тыс. рублей
Первый транш в размере двух миллионов рублей выплатят пострадавшим от ЧС жителям Приморья
Пострадавшим от ливневых дождей жителям Надеждинского и Михайловского районов первым компенсируют ущерб за подтопленные дома и огороды. На эти цели из краевого резервного фонда направят около двух миллионов рублей. Об этом доложили губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому на комиссии по ликвидации ЧС в пятницу, 11 августа.
Как сообщила директор департамента труда и социального развития Приморья Лилия Лаврентьева, территориальные комиссии продолжают составлять списки пострадавших. Первыми оперативно подали списки Надеждинский и Михайловский районы, нам поступили заявления от 81 семьи.
«Пострадало 77 домов и два огорода. Из краевого резервного фонда жителям будет выплачено около двух миллионов рублей», – отметила она, добавив, что как только поступят заявления из других пострадавших муниципалитетов, им также будут оперативно выплачены средства.
Лилия Лаврентьева добавила, что бланки на все виды выплат есть на всех пострадавших от ЧС территориях в центрах занятости и учреждениях соцобслуживания населения.
Также пострадавшим оказывается гуманитарная помощь. Грузовики с продуктами питания, питьевой водой, средствами первой необходимости, постельными принадлежностями выезжают в Уссурийский городской округ и Хасанский район.
«Возле крупных супермаркетов во Владивостоке, Уссурийске и Михайловском районе работает “социальный автобус”, куда все неравнодушные могут принести любую гуманитарную помощь», – добавила Лилия Лаврентьева.
Кроме того, в ближайшее время будет открыт специальный счет для перечисления денежных средств пострадавшим от стихии.
Согласно постановлению администрации Приморского края о мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате ливневых дождей, разовую материальную помощь в размере 25 тысяч рублей получат жители, проживающие в домах или квартирах, расположенных на первом этаже многоквартирных домов.
«Средства предназначены для частичного покрытия расходов на восстановление жилья», – уточняют в департаменте труда и социального развития Приморского края.
По 10 тысяч рублей получат граждане, утратившие урожай на придомовом земельном участке. Такая же сумма полагается в связи с утратой урожая в личном подсобном хозяйстве, расположенном на территориях муниципальных образований, попавших в зону ЧС. За урожай, погибший в саду, на огороде, а также на дачном участке, предоставленном гражданину без права возведения жилого дома, пострадавшие также получат 10 тысяч рублей.
Вместе с тем, оперативно собирается информация о пострадавших от наводнения для возможного возмещения ущерба за потерю имущества первой необходимости. Такие выплаты производятся за счет федерального бюджета. В прошлом году размер компенсаций составил 50 и 100 тысяч рублей на каждого зарегистрированного в пострадавшем от стихии жилье.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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