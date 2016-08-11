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Русфонд: Детям из Приморья необходима помощь
Деловая газета "Золотой Рог" и Русфонд продолжают совместный благотворительный проект
Письма о помощи. Приморский край
Настя АНТРОПОВА, 14 лет, сахарный диабет 1 типа, требуются расходные материалы к инсулиновой помпе. 122 445 рублей.
- Настя у меня особенный ребенок: когда она родилась, обследование показало, что у дочки синдром Дауна, росла и развивалась она с некоторым опозданием. В полтора года дочка внезапно потеряла сознание, ее экстренно доставили в больницу. Выяснилось, что уровень сахара в крови у Насти в шесть раз превышает норму! Мы долго не могли справиться с тяжелым течением диабета. Врачи подбирали дозу инсулина, составляли специальную диету. Ничего не помогало. Резкие скачки сахара привели к возникновению осложнений на сосуды. Ситуация изменилась четыре года назад, когда Насте установили инсулиновую помпу. После этого скачки сахара прекратились, состояние дочки заметно улучшилось. Но сейчас расходные материалы закончились, нужны новые, а купить их у нас нет возможности. Я не работаю, ухаживаю за Настей. У мужа зарплата небольшая, денег едва хватает на самое необходимое. Пожалуйста, помогите!
Татьяна АНТРОПОВА, г. Владивосток.
Наталья ПАВИНА, детский эндокринолог Приморского краевого центра диабета и эндокринных заболеваний (Владивосток): «Диабет у Насти протекает тяжело, с высокой потребностью в инсулине. Девочке необходимо продолжать помповую терапию – это единственная возможность стабилизировать уровень сахара и уменьшить риск развития осложнений».
Артем ХИЛЬКОВ, полтора года, недоразвитие нижней челюсти справа, требуется специальный аппарат – дистрактор. 444 374 рубля.
- Когда сын родился, я сразу обратила внимание на асимметричное строение его лица. После выписки мы поехали на консультацию в больницу во Владивостоке. Там врач сказал, что со временем этот дефект пройдет сам собой, никакое лечение не требуется. Но асимметрия становилась заметнее, особенно когда Артем улыбался. Также правое ушко у него было недоразвито. В девять месяцев сын стал отказываться от еды, ему было трудно открывать рот. Мы обратились в медицинский центр к челюстно-лицевому хирургу, там Артему поставили диагноз «недоразвитие нижней челюсти справа, врожденная деформация правой ушной раковины». Сначала необходимо исправить форму нижней челюсти – тогда сын сможет нормально есть, со временем научится разборчиво говорить. Артему необходимо установить дистрактор – специальный аппарат, который поможет выровнять челюсть. Саму операцию по установке аппарата выполнят за счет бюджета. Но надо оплатить дистрактор. А все наши сбережения уже израсходованы на лечение сына, зарплата у мужа небольшая. Прошу, помогите!
Елена ХИЛЬКОВА, Черниговский район.
Юлий ОКОНСКАЯ, челюстно-лицевой хирург, оториноларинголог Медицинского центра Дальневосточного федерального университета (Владивосток): «Артему требуется комплексное лечение. С помощью дистрактора мы удлиним нижнюю челюсть, исправим деформацию лица. Это будет способствовать полноценному развитию ребенка и улучшит его внешность. Позднее, когда Артему исполнится шесть лет, планируется выполнить пластику ушной раковины».
Анастасия ТИХАЯ, 17 лет, двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4 степени, требуются слуховые аппараты. 168 110 рублей.
- Настя – моя внучка. Так сложились жизненные обстоятельства, что я оформила опекунство и занимаюсь ее воспитанием. Внучка с рождения была очень слабенькой, часто простужалась. Долго не начинала говорить, редко отзывалась, я думала, что это особенности развития девочки. Но в три года на плановом осмотре у Насти диагностировали органическое поражение центральной нервной системы, задержку психоречевого развития и двустороннюю тугоухость. В четыре года нам выдали первые слуховые аппараты, потом их меняли, когда приходило время. Но они были простые, маломощные, Настя в них почти не слышала, но постепенно начала говорить. Сейчас внучка закончила девятый класс специализированной школы, она хочет учиться дальше, получить профессию. Но для этого ей нужны сверхмощные слуховые аппараты – такие ей подобрал сурдолог. Но эти аппараты не предоставляются за счет бюджета. А мне самой не собрать такую сумму, живем на мою пенсию и социальные выплаты. Пожалуйста, помогите!
Ольга ТИХАЯ, Октябрьский район.
Елена МЕЛЬНИЧУК, сурдолог центра слуха и здоровья «Аудиофарм» (Владивосток): «Анастасии необходимы сверхмощные цифровые слуховые аппараты. Они помогут компенсировать недостаток слуха, улучшить речь. Девочка сможет продолжить обучение, ей будет легче общаться».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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