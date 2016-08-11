Русфонд: Не обманывайте мам

Лекарства дорогие, очень дорогие и бесплатные

Каждый день к нам в Русфонд поступают десятки писем и звонков с просьбами о помощи. Обращения, которые соответствуют нашим программам помощи, Русфонд берет в работу, пшет Деловая газета "Золотой Рог". Это просьбы о помощи в приобретении средств реабилитации, лечении сердца, детского церебрального паралича, лейкоза, сколиоза и других болезней. Если мы не в состоянии помочь (например, когда речь идет о взрослых пациентах или приобретении лекарств, не зарегистрированных в России), мы пересылаем такие «неформатные» письма на горячую линию Минздрава РФ. Эта линия открыта в марте 2013 года специально для обращений граждан и общественных организаций по вопросам медицинской помощи.

Собрать средства для приобретения лекарственных препаратов и лечебного питания, необходимых тяжелобольным детям, просят нередко. Такие письма начинаются с рассказа о том, с какими испытаниями пришлось столкнуться маме ребенка. Маме, потому что отец в таких семьях, если он есть, занят, как правило, зарабатыванием денег, которых обычно едва хватает на содержание семьи. Так что общение с врачами и обеспечение ребенка лекарствами чаще всего ложится на маму. Иногда нас просят оплатить сразу несколько разных препаратов, которые по отдельности стоят не так уж дорого, но, если покупать их одновременно и на целый курс лечения, сумма получается настолько внушительной, что для семьи просто неподъемна.

Вот один из характерных примеров: Татьяна К., мама больного ребенка, рассказала нам, что детский врач не выписал никаких рецептов, а просто продиктовал ей список лекарств. Придя в аптеку, она поняла: денег не хватит, чтобы оплатить даже половину рекомендованных препаратов. И Татьяна обратилась за помощью в наш фонд. Она не знала (и врач ей не подсказал!), что девять из десяти препаратов этого списка входят в льготный перечень жизненно необходимых лекарственных средств. То есть эти препараты должны предоставляться пациенту по рецепту бесплатно и в полном объеме на весь курс.

Татьяна, как и большинство мам, доверяет врачу. Так почему педиатр ничего не сказал Татьяне? Сам не знал? Или знал, но получил команду экономить? Или просто поленился заполнить бланки? Нет ответа. Но после разговора с экспертом Русфонда Татьяна снова пошла к врачу, тому самому. На этот раз он выписал все необходимые рецепты, лекарства Татьяна получила бесплатно.

Существенна разница между торговым названием препарата и его международным непатентованным названием. К примеру, средство под международным непатентованным названием омепразол входит в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов и должно предоставляться по рецепту бесплатно. Притом что лекарство с торговым наименованием «Омез» в этот список не входит, его по льготным рецептам не выписывают. В основе обоих препаратов одно и то же активное действующее вещество. Но врач рекомендовал именно «Омез». И хорошо, если в аптеке расскажут о наличии более дешевого омепразола и возможности получить его бесплатно…

Кто же обязан следить, входит или не входит препарат в перечень жизненно необходимых лекарств? Врач, мама больного ребенка или сотрудник аптеки? Главное заинтересованное лицо – это, конечно, мама. Ей следует найти в интернете перечень бесплатных лекарств, который каждый год дополняется новыми препаратами. Например, в 2016 году этот список увеличен на 43 позиции.

А вот еще одна новость, которую нужно знать пациентам и родителям больных детей. Приказом Минздрава РФ №254н от 18 июля 2016 года рецепты на лекарственные препараты, предназначенные для лечения хронических заболеваний, могут выписываться на курс лечения продолжительностью до 90 дней. То есть на три месяца. Раньше за рецептом приходилось ходить каждый месяц.

С марта 2013 года на горячую линию Министерства здравоохранения РФ Русфонд отправил 34 просьбы о помощи в оплате лекарств для тяжелобольных детей. Мы получили ответы на 22 обращения. В восьми случаях запрашиваемые препараты не были зарегистрированы в России. Остальные 14 детей помощь получили.

Александр ГРАНКИН, координатор информационного отдела Русфонда.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.