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В результате банкротства крупных туроператоров пострадали 11 турфирм Приморского края
Приморских туристов среди россиян, не имеющих возможность вернуться на родину из-за банкротства компаний-туроператоров, нет.
Как сообщили в департаменте международного сотрудничества и развития туризма Приморского края, в крае продолжается ежедневный мониторинг ситуации на туристическом рынке. Департамент находится в контакте с Ростуризмом и приморскими компаниями.
Число приморских туроператоров и туристов, пострадавших в результате банкротства российских туркомпаний, по сравнению с прошлой неделей, осталось неизменным. В результате банкротства крупных российских туроператоров – ООО «Роза ветров Мир», «Экспо тур», «Лабиринт» и других компаний – пострадали 11 туристических турфирм Приморского края и около 40 туристов.
«По данным приморских туристических компаний, среди граждан, не имеющих возможности вернуться в Россию с зарубежных курортов, жителей Приморья нет», - подчеркнул заместитель директора департамента международного сотрудничества и развития туризма Владимир Щур.
Он также подчеркнул, что, заботясь о собственном имидже, приморские турфирмы оказывают помощь туристам, купившим путевки у разорившихся туроператоров. Департамент, в свою очередь, оказывает турфирмам и туристам всю необходимую консультативную поддержку.
Для туристов, пострадавших от банкротства турфирм, также подготовлена памятка.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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