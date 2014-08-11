В результате банкротства крупных туроператоров пострадали 11 турфирм Приморского края

Приморских туристов среди россиян, не имеющих возможность вернуться на родину из-за банкротства компаний-туроператоров, нет.

Как сообщили в департаменте международного сотрудничества и развития туризма Приморского края, в крае продолжается ежедневный мониторинг ситуации на туристическом рынке. Департамент находится в контакте с Ростуризмом и приморскими компаниями.

Число приморских туроператоров и туристов, пострадавших в результате банкротства российских туркомпаний, по сравнению с прошлой неделей, осталось неизменным. В результате банкротства крупных российских туроператоров – ООО «Роза ветров Мир», «Экспо тур», «Лабиринт» и других компаний – пострадали 11 туристических турфирм Приморского края и около 40 туристов.

«По данным приморских туристических компаний, среди граждан, не имеющих возможности вернуться в Россию с зарубежных курортов, жителей Приморья нет», - подчеркнул заместитель директора департамента международного сотрудничества и развития туризма Владимир Щур.

Он также подчеркнул, что, заботясь о собственном имидже, приморские турфирмы оказывают помощь туристам, купившим путевки у разорившихся туроператоров. Департамент, в свою очередь, оказывает турфирмам и туристам всю необходимую консультативную поддержку.

Для туристов, пострадавших от банкротства турфирм, также подготовлена памятка.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.