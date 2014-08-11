На "Меридианах Тихого" приморцев ждут ретроспективные программы

В рамках 12-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» будут представлены три ретроспективные программы:

«Неизвестный Мосфильм»

Секция посвящена 90-летнему юбилею легендарной студии и объединяет малоизвестные ленты мастеров советского кинематографа.

Среди фильмов программы: «Новая Москва» Александра Медведкина – синтез лирической комедии и пропагандистской кино-листовки о столице сталинской империи.

Альманах «Начало Неведомого Века» состоит из новеллы известных режиссеров. Сборник предполагали выпустить на экраны к 50-ти летней годовщине Октябрьской революции, чтобы напомнить зрителям о значении главного события советской историографии, однако тот пал жертвой панической подозрительности советских цензоров.

«Русский Вопрос» - социальная драма Михаила Ромма об американском журналисте, который становится центральной фигурой информационной войны между двумя сверхдержавами.

«Беспомощный Век» - ретроспектива китайского документалиста Ван Бина

Впервые в России будут представлены почти все фильмы Ван Бина, которого почитают среди центральных фигур международной кинематографической сцены. В центре художественных исследований режиссера – скрупулезное описание современного Китая, переживающего последствия культурной революции и стремительного вхождения в глобальный мир торжествующего капитала.

Его фильм «Район Теси: К западу от железной дороги» по версии журнала Cahiers du cinéma попал в десятку лучших фильмов нулевых, а предпоследняя лента «Три Сестры» удостоена главного приза секции «Горизонты» Венецианского кинофестиваля.

Помимо создания документальных лент, Ван Бин так же известен как автор видеоинсталляций и фотографических серий.

Ретроспектива анимационных фильмов Гарри Бардина

Гарри Бардин - фигура, которая не нуждается в особом представлении. Обладатель ряда престижных наград, в том числе «Золотой Пальмовой Ветви» за лучший короткометражный фильм (1987), Бардин на протяжении своей профессиональной карьеры создал множество лент, которые стали классикой мировой анимации.

Творческий метод российского аниматора объединяет эксперименты с выразительными средствами и обращение к социальной и политической сатире. На МКФ «Меридианы Тихого» будут показаны тринадцать фильмов режиссера, включая полнометражную картину «Гадкий Утенок» - авторскую интерпретацию известной сказки Ганса Христиана Андерсена.

Напомним, XII Международный Кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» в этом году пройдет в Приморье с 13 по 19 сентября.

ZRPRESS.RU, Владивосток.