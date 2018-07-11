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Tele2 провела "День открытых людей" во Владивостоке
Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, провел двенадцатую всероссийскую акцию «День открытых людей» – на этот раз главной целью мероприятия стало улучшение клиентского опыта. Всего на работу в салоны связи, кол-центры и digital-каналы обслуживания вышли более 1800 сотрудников компании, в том числе сотрудники приморского филиала компании.
Двенадцатый «День открытых людей» прошел под слоганом «Говорим как есть». Tele2 сделала акцент не на новых подключениях, а на улучшении показателя NPS, который демонстрирует готовность клиентов рекомендовать услуги оператора другим пользователям.
В этом году в акции приняли участие более 500 салонов связи Tele2 по всей стране. Во Владивостоке «День открытых людей» прошел в шести фирменных магазинах компании. Во время акции клиентов консультировал директор приморского филиала Tele2 Андрей Шмалев, о новых продуктах и услугах абонентам рассказала коммерческий директор Людмила Калашникова, на вопросы о качестве связи и строительстве сети скоростного мобильного интернета отвечал технический директор Максим Васенков.
Интерес к мероприятию значительно превысил ожидания организаторов: вместо прогнозируемой тысячи человек в магазинах и кол-центрах Tele2 работали более 1800 офисных сотрудников. В салонах, задействованных в акции, максимальный рост продаж превысил 140%.
Сотрудники разных подразделений Tele2 покинули привычные рабочие места, чтобы выступить в необычной для себя роли промоутеров и консультантов компании. Специалисты Tele2 не только общались с клиентами в фирменных точках продаж, но также решали их проблемы на горячей линии 611 в кол-центрах компании. Также впервые на сложные вопросы о качестве связи отвечали инженеры технической дирекции Tele2. Еще одно новшество этого года: московские специалисты оператора общались с абонентами в digital-каналах – мессенджерах Viber и WhatsApp.
Tele2 также попросила своих сотрудников посмотреть на работу салонов и центров дистанционного обслуживания в новом ракурсе и придумать оригинальную идею по улучшению клиентского опыта. Участники могли регистрировать свои предложения с помощью специального приложения. Кроме того, в этот день 177 сотрудников посетили тренинг «NPS – наше все», где разобрали реальные примеры развития этого ключевого для оператора показателя.
Традиционно во всероссийской акции принимали участие первые лица компании. Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин и генеральный директор макрорегиона «Москва» Игорь Жижикин рассказывали об услугах оператора в новом салоне в ТЦ «МЕГА Теплый стан». Заместитель генерального директора по маркетингу, продукту и работе с федеральными клиентами Tele2 Андрей Патока общался с посетителями столичного магазина компании на Тверской. Директор по продажам и развитию массового сегмента Игорь Майстренко и финансовый директор Николай Суриков встретились с клиентами в салонах Tele2 на улице Мастеркова и Ленинском проспекте в Москве, пока директор по стратегическому планированию Светлана Скворцова решала проблемы абонентов в мессенджерах. Директор по операциям Tele2 Дмитрий Лопатухин поработал оператором кол-центра в Ростове-на-Дону.
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