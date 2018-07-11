Диван - оружие пролетариата

К принятию пенсионной реформы в итоговой версии острота протеста снизится

На следующей неделе Государственная Дума РФ рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Не дожидаясь этого дня, все политические силы страны развернули кампанию либо против реформы как таковой, либо за изменение ее механизма. В ряде регионов, в том числе – в Приморье, дискуссии о повышении пенсионного возраста накладывают отпечаток на предвыборную борьбу.

Однако всё, на что пока способны противники реформы – это разрозненные и немногочисленные акции протеста. Изменение пенсионной системы чаще обсуждают на официальных мероприятиях или в виртуальном пространстве, а не на улицах. И по факту судьба реформы зависит скорее от наличия консенсуса внутри «Единой России», голосами которой планируется обеспечить принятие законопроекта.

Профсоюзы ждут реакции

Первыми – практически сразу после внесения законопроекта о повышении пенсионного возраста в Госдуму – с критикой преобразований выступили профсоюзы. В конце июня – начале июля активисты Федерации профсоюзов Приморского края провели согласованные акции почти во всех муниципалитетах региона. На улицы вышли около 5 тысяч человек, однако во Владивостоке протест получился не слишком многочисленным – на Привокзальной площади собралось около 300 человек.

- Профсоюзы считают предложенный законопроект несправедливым и продолжают настаивать на открытом обсуждении пенсионной реформы. В Приморье мы вынесли этот вопрос на краевую трехстороннюю комиссию и заручились поддержкой работодателей, которые тоже считают, что он не только антисоциальный, но и вредный для экономики. Тактика наших дальнейших действий зависит от того, какие заключения по законопроекту дадут главы и законодатели регионов, - прокомментировал председатель ФППК Владимир ИСАКОВ.

Ключевое предложение профсоюзов края – сохранение пониженного возраста выхода на заслуженный отдых для приморцев, по аналогии с регионами Крайнего Севера. В конце июня представители ФППК довели эту идею до сведения врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО. Глава региона согласился с тем, что население Приморья по сравнению со многими другими регионами страны - более возрастное, а также выразил намерение обсудить данный вопрос на федеральном уровне.

Досье "Золотого Рога": Проект федерального закона №489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» предполагает не только увеличение «базового» возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. С 15 до 20 лет увеличивается стаж государственной гражданской и муниципальной службы, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет. Кроме того, срок назначения страховой пенсии по старости для лиц, которым она назначается независимо от возраста, к 2026 году увеличится на восемь лет. Предполагается, что второе и третье чтения законопроекта состоятся осенью, а подзаконные акты будут приняты в декабре.

Подписи для пенсии

Коммунисты Приморья, традиционно считающиеся главными защитниками «рабочего класса», уже провели митинги против пенсионной реформы в Партизанске и Артеме. Общероссийская акция КПРФ по поводу пенсионной реформы запланирована на 28 июля, когда перестанет действовать особый порядок проведения массовых мероприятий в крупнейших городах России, принимающих Чемпионат мира по футболу. Но получается, что к первому чтению законопроекта о пенсионной реформе в Госдуме коммунисты просто опоздают, а второе и третье чтения пройдут уже после Единого дня голосования.

Помимо уличного протеста, на днях приморские активисты КПРФ вслед за товарищами по всей стране начали сбор подписей за проведение референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

- В регионе необходимо собрать 50 тысяч подписей. Но мы соберем гораздо больше – 200-250 тысяч, - обещает депутат ЗС ПК Владимир БЕСПАЛОВ. – Законопроект затрагивает законные интересы большинства граждан России, и люди должны дать ему оценку на референдуме.

Добавим, что ранее первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван МЕЛЬНИКОВ заявлял о намерении использовать критику повышения пенсионного возраста в качестве ключевой темы кампании перед выборами сентября-2018. Но в Приморье кампания выдвинутого компартией Андрея ИЩЕНКО идет вразрез с ее «генеральной линией» - во всяком случае, пока. В центре внимания краевого депутата и директора строительной компании – жилищные проблемы детей-сирот и обманутых дольщиков. А тем временем, «пенсионную» карту уже пытаются разыгрывать претенденты на участие в выборах от «Справедливой России» и партии «Российские пенсионеры за социальную справедливость». Да что там – включиться в повестку попытались даже приморские сторонники Алексея НАВАЛЬНОГО, многие из которых еще не начали трудовую деятельность. 1 июля они провели «прогулку» по центральным улицам Владивостока, держа в руках плакаты с критикой пенсионной реформы.

- Реального протеста против реформы в Приморье пока нет. Он мог бы возникнуть при наличии некоего «ядра», или лидера, вокруг которого объединится масса людей. Но таких фигур в регионе я не вижу. Кроме того, большинство граждан еще не до конца понимает суть и «подводные камни» предстоящей реформы, а официальная трактовка делает акцент на ее постепенность и рост пенсий, - рассуждает политолог Виктор БУРЛАКОВ. – Оппозиционные партии, безусловно, попытаются использовать пенсионный вопрос накануне сентябрьских выборов в Приморье: игнорировать тему, которая касается каждого, было бы странно. Поэтому врио губернатора, который в глазах населения олицетворяет власть как таковую, придется формулировать ответы на вопросы, связанные с реформой, в том числе – с возможностью особого подхода к пенсионному обеспечению дальневосточников.

«ЕР» - место для дискуссий

На июньской конференции приморских единороссов заместитель секретаря отделения «ЕР» Дмитрий НОВИКОВ призвал однопартийцев к открытому разговору с людьми по вопросу повышения пенсионного возраста. Партия уже начала сбор предложений граждан по совершенствованию пенсионной системы, который продлится до 30 июля. Все идеи будут проанализированы и обобщены, а затем направлены в Госдуму ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе.

- Мы должны подготовить конкретные, содержательные предложения по корректировке законопроекта, которые бы учитывали интересы всех граждан. Они будут касаться не только тех людей, которые уже находятся на пенсии, но и работающего населения, работодателей, - подчеркнул Дмитрий Новиков.

Организовать общественное обсуждение проекта пенсионной реформы на своей площадке намерено и приморское отделение Общероссийского народного фронта. Пенсионная реформа должна быть синхронизирована с действиями по улучшению ситуации на рынке труда, считает руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Алексей ТИМЧЕНКО.

- Проблема не только в том, чтобы создавать новые высококвалифицированные рабочие места, но и в том, чтобы обеспечивалось трудоустройство граждан старшего поколения, которые часто являются обладателями уникальных квалификаций и навыков. Поэтому повышение государственных гарантий для работников старшего поколения – аспект, имеющий важнейшее значение для Дальневосточного региона, где сегодня надо развивать производство и высокопроизводительное сельское хозяйство, – цитирует Алексея Тимченко пресс-служба регионального отделения «Народного фронта».

Впрочем, в стане государственников тоже есть свои штрейкбрехеры. «Подножку» партии большинства невольно подставил глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО: он подписал интернет-петицию против повышения пенсионного возраста, рассказав об этом на своей странице в Facebook. Интересно, что сама петиция размещена на зарубежном интернет-ресурсе, а разместившая ее «Конфедерация труда России» позиционирует себя как объединение, независимое от власти и работодателей. Есть прецеденты несогласия с «генеральной линией» и на уровне представительных органов власти: 26 июня депутаты Пожарского района края приняли обращение к премьер-министру Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с требованием отменить повышение пенсионного возраста, а Дума Лазовского района обратилась к спикеру ЗС ПК Александру РОЛИКУ с просьбой дать отрицательное заключение на правительственный законопроект. Пикантность ситуации – в том, что большинство в представительных органах районов составляют единороссы, в то время как секретарь генсовета «ЕР» Андрей ТУРЧАК в июне заявил о недопустимости критики реформы внутри партии и пообещал «делать выводы» по каждому такому случаю.

- Именно сейчас механизм пенсионной реформы проходит широкое общественное обсуждение. Думаю, что в итоге будет принят некий компромиссный вариант, учитывающий, в том числе, позицию регионов. Но в целом, разные точки зрения внутри «правящего класса» - это нормально, тем более, что они хорошо аргументированы, - считает политолог Сергей ГРЕБЕНЮК.

КРОМЕ ТОГО

Депутаты взяли тайм-аут

До середины июля в Госдуме ждут отзывов из регионов на законопроект о пенсионной реформе. В минувший четверг, 5 июля, этот вопрос был включен в повестку заседания комитета Заксобрания Приморья по социальной политике и защите прав граждан. Однако депутаты приняли решение отложить рассмотрение законопроекта.

Как уточнил председатель социального комитета Игорь ЧЕМЕРИС, депутаты не стали торопиться с отзывом на законопроект в связи с дискуссией, возникшей в обществе вокруг инициативы правительства. Возможно, что парламентарии обозначат свою позицию на следующем заседании комитета или в ходе заседания ЗС ПК, однако очередная сессия Заксобрания намечена на 25 июля – то есть после рассмотрения Госдумой законопроекта в первом чтении.

Однозначно свою позицию по пенсионной реформе пока выразила только фракция КПРФ. В заявлении за подписью руководителя «красных» в Законодательном Собрании Анатолия ДОЛГАЧЕВА говорится о несогласии с предложенной правительством концепцией реформы, а также о поддержке действий краевой Федерации профсоюзов. Добавим, что в ряде региональных парламентов желание оппозиционных фракций принять отрицательный отзыв о «пенсионном» законопроекте ожидаемо обернулось отказом рассматривать этот вопрос и последующим демаршем самих оппозиционеров.

На фото: Всё, на что пока способны противники реформы в Приморье - это разрозненные и немногочисленные акции протеста.

Фото Vl.Ru.

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток