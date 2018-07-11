Владивостоку предложили Китеж-град

Молодые архитекторы представили свое видение того, как можно преобразить изуродованную точеной застройкой столицу Приморья

Из года в год дипломники кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ удивляют оригинальными замыслами, в которых заложены идеи будущего развития Владивостока. В этом году было от чего прийти в изумление. Например, от идеи комплекса «Марина Сити» для отдаленного и пока еще запущенного района Владивостока на берегу бухты Улисс.

По замыслу Валерия КОВАЛЕВА, на берегу моря можно построить оригинальный комплекс зданий, включающий жилую зону разной этажности, зону делового, общественного и коммерческого назначения, зоны автомобильного и водного транспорта, зоны производства, коммунального хозяйства и зеленую зону отдыха. В комплекс включены здания гостиницы, бассейна, административного и спортивного корпусов. Стоит отметить, что район Улисса сегодня развивается, но не по общему замыслу, а по отдельным проектам. И если, в конечном счете, их удастся объединить единой идеей, то город от этого только выиграет.

«Реконструкция застройки Второй Речки» Александра ЗАХАРОВА продолжает поиск градостроительных решений для реновации городских территорий, которые застраивались преимущественно хрущевками еще в 60-70-х. Предлагаемые варианты сохраняют комфортную дворовую структуру, разумное включение объектов нежилого назначения, но уже на основе новых потребностей города и горожан, зеленые пространства. Малоэтажку должны несколько потеснить высотные дома вдоль ул. Русской и Проспекта 100-летия Владивостока, но общая плотность населения здесь не должна превысить 300 человек на га.

Градостроительный проект «Жилой комплекс на сложном рельефе г. Владивостока» Юлии КУЗУБОВОЙ можно считать показательным – он раскрывает как особенности рельефа города могут быть не «стерты», а наоборот подчеркнуты комплексом новых зданий разной высотности и форм, расположенных на террасированных склонах.

Притягателен проект «Мусороперерабатывающего завода во Владивостоке» Владимира МИХАЙЛОВА. Он несколько фантастический по дизайну и экологической безопасности. Вероятно, что-то в этом роде городу в ближайшем будущем придется строить, поскольку имеющиеся мощности по переработке, складированию и сжиганию мусора уже не справляются с его постоянно растущим валом.

«Архитектурно-ландшафтный комплекс национальной культуры «Китеж-Град для Владивостока» Валерия РИМСКОГО, безусловно, оригинален и может быть реализован в какой-либо из рекреационных зон города – в районе бухты Лазурной, на о. Русском или при реконструкции парка Минного городка. Подобная зона отдыха уже есть в Уссурийске, но и во Владивостоке она может стать очень популярной.

Проект «Принципы реновации островных территорий залива Петра Великого» Дарьи БУРДИНОЙ показывает, как осторожно можно восстанавливать заброшенные здания и сооружения, насыщать острова новыми объектами, делающими их привлекательными для туризма и отдыха. Содержание работы говорит, что в городе появился еще один хороший специалист по островам, которого надо включать в такую большую общую работу.

И еще можно особо сказать об одном из проектов выставки – это «Центр восстановления водной среды» Анастасии СМЕЛОВСКОЙ. Автор явно оправдывает свою фамилию, поскольку этот довольно большой рекреационный объект предлагает разместить на месте, на котором сегодня находится промышленное предприятие – автозавод «Соллерс». Принципиально такое решение возможно, как это уже было с Набережной Цесаревича. А если из «промышленного оборота будет выведен весь северный берег бухты Золотой Рог, то объект восстановления водной среды гармонично впишется в новое большое общественное пространство, которое сложится вдоль берега бухты, от него до самого центра города.









Так может выглядеть новый мусороперерабатывающий завод во Владивостоке.



«Центр восстановления водной среды» - в пример «Соллерсу».

О таком комплексе жители Улисса пока могут только мечтать. На верхнем фото: Архитектурно-ландшафтный комплекс национальной культуры «Китеж-Град для Владивостока».

Виктор КУДИНОВ, фото автора. Газета "Золотой Рог", Владивосток