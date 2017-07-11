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Блогеры со всей страны собрались во Владивостоке
Во Владивостоке состоялось федеральное образовательное мероприятие Sbercamp «Digital reality», организатором которого выступил Сбербанк. В столицу Приморья прибыли более 50 представителей блогосферы – от Махачкалы до Магадана.
Участников форума ждал масштабный квест по городу Владивостоку, в ходе которого они познакомились с историей города, посетили ключевые предприятия края (партнеров банка) – завод компании Coca-Сola, завод по сборке автомобилей MAZDA SOLLERS, единственный универсальный порт российского Дальнего Востока - Владивостокский морской торговый порт, а также интерактивный образовательный город профессий для детей «КидБург», на площадке которого представлен офис Сбербанка.
Кроме того, блогеров пригласили на площадку жилищного комплекса «Золотой рог», где они смогли протестировать одну из технологических «новинок» Сбербанка - VR-очки, с помощью которых можно совершить виртуальную прогулку по новостройкам или по уже готовым апартаментам. Цифровой гид проводит полноценную экскурсию по возможному будущему жилью.
Увлекательный квест привел команды блогеров в одно из самых атмосферных мест города - Старый Дворик ГУМа. На всех локациях участников квеста ждали задания – получать и вкладывать акции в компании, управлять прибыльностью предприятия и в итоге стать финансовым магнатом Владивостока. Три команды-лидера игры получили в качестве приза сертификат для доступа на портал обучения руководителей Сбербанка, на котором представлены уникальные курсы развития навыков – личностных и профессиональных.
Во время образовательного блока мероприятия блогерам рассказали о способах монетизации блогов, новых трендах подачи информации и способах продвижения. Спикерами выступили Дмитрий Абрамов, руководитель спецпроектов Департамента «Банк XXI» ПАО Сбербанк, Анастасия Бацуева, руководитель направления по работе с социальными сетями и мессенджерами Департамента маркетинга и коммуникаций ПАО Сбербанк, Полина Гущенкова, руководитель направления Управления маркетинговых коммуникаций Департамента маркетинга и коммуникаций ПАО Сбербанк и Наталья Киселева, эксперт управления по связям с общественностью и СМИ Департамента маркетинга и коммуникаций ПАО Сбербанк.
Как подчеркнул председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов:
«Финансы играют важную роль в нашей жизни. Но не главную. Самый ценный капитал – это люди. Инвестируйте в развитие, свое и окружающих, – это мотивирует нас на новые победы. Уверен, что полученная в ходе нашего мероприятия информация будет полезна вам и вашим подписчикам».
Сбербанк сегодня выводит на рынок много уникальных инновационных разработок. Так, например, участников Sbercamp пригласили протестировать костюм GERT, имитирующий состояние человека с той или иной формой инвалидности. Этот уникальный инструмент предназначен для того, чтобы развить чувство эмпатии. Он помогает сотрудникам Сбербанка улучшить свои сервисы и адаптировать их для людей с нарушениями и особенностями здоровья.
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