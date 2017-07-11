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В исправительную колонию Приморского края была пресечена попытка передачи крупной партии алкоголя
40 жестяных банок и 16 контейнеров со спиртосодержащей жидкостью обнаружили и изъяли сотрудники ИК-27 ГУФСИН России по Приморскому краю. Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом – в банках с вареньем и упаковках муки, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.
Крупная партия запрещенной продукции была обнаружена в ходе досмотра продуктов питания, предназначавшихся в кафе для осужденных. Под видом муки и варенья в учреждение пытались передать 40 банок пивной продукции и 16 литровых контейнеров с жидкостью, имеющей характерный запах спиртного.
Попытка провоза алкоголя на режимную территорию была предотвращена благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников оперативного отдела, безопасности и охраны учреждения. В настоящий момент запрещенная продукция уничтожена.
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