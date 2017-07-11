Укрощение угольной пыли

Экологическую программу Находки требуется усилить рублем и эффективными мерами санации

Повышение природной составляющей в комплексе создания комфортной и безопасной городской среды - одна из наиболее важных задач, решаемых государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы». Она поддерживает своими возможностями аналогичные муниципальные программы, но не подменяет их. Однако выполнение муниципальных природоохранных программ вызывает вопросы, как это можно констатировать на примере Находки.

Недавно подведенный экологический рейтинг российских городов причислил Находку к проблемным. Но по проблемности своей экологии город не входит в первую десятку, и катастрофической ситуации, как это пытаются некоторые представить, специалистами не наблюдается. Тем не менее ситуация действительно тревожная.

И если до недавнего времени уровень решения проблемы повышенного содержания угольной пыли в воздухе города был региональным, то после обращения во время «прямой линии» 15 июня находкинского школьника Андрея БОЛЬ к президенту РФ Владимиру ПУТИНУ уровень, естественно, резко повысился: глава государства взял вопрос на контроль. При этом на исправление ситуации по его поручению был дан срок до 1 августа этого года.

Скачущая ПДК

И надо отметить, что ситуация быстро пошла на поправку. Генеральная прокуратура РФ и Минприроды инициировали проверки исполнения природоохранного законодательства при открытой перевалке угля стивидорными компаниями Находки.

По данным департамента природных ресурсов Приморского края, 20 июня установленный днем ранее на границе портовой и жилой зон Находки первый датчик в районе ул. Водолазной, 1 показал уровень запыленности атмосферного воздуха почти в три раза превышавший ПДК – 1,4 мг/куб. м при норме 0,5 мг/куб. м.

В дальнейшем специалисты Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора по проводимым замерам уже не фиксировали превышений ПДК (предельно допустимая концентрация) угольной пыли в атмосфере Находки.

В минувшую субботу на сайте городской администрации датчик показывал практически нулевую угольную запыленность воздуха, а размещенные здесь же отчеты лабораторных замеров стивидорных компаний свидетельствовали, что состояние атмосферного воздуха в границах санитарно-защитных зон стивидорных предприятий в норме: превышений ПДК по угольной пыли в конце июня – начале июля не наблюдалось. Благополучной была ситуация и на самих портовых площадях всех 12 компаний, занимающихся перегрузом угля.

План дополнит социальный аспект

4 июля глава региона посетил Находку и провел рабочее совещание по выполнению утвержденных им в марте февральских обязательств стивидорных компаний Находки по реализации комплексного плана природоохранных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий загрязнения города угольной пылью и предотвращения подобного безобразия впредь. Разработанный план предусмотрел создание единой санитарно-защитной зоны для угольных терминалов, работающих в Находке, механизированных комплексов переработки грузов и жесткий технологический контроль над соблюдением регламента погрузки угля.

На совещании заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья Наталья ФЕДОРЕЦ отметила, что в рамках реализации плана «из 580 млн рублей средств, заявленных стивидорами на эти цели, к началу июля было освоено уже более 400 млн. В частности, закуплены системы пылеподавления, спецтехника, реагент для орошения угля, ведется установка защитных экранов на причалах».

Управляющий директор АО «Восточный порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ показал губернатору, как выполняются мероприятия по борьбе с углепылью в специализированном угольном порту компании, какие здесь предпринимаются меры по снижению загрязнения воздуха: – система орошения угля из пульверизаторов, комплекс очистных сооружений, помещения для выгрузки угля, оснащенные вагоноопрокидывателями роторного типа, портовые машины и механизмы с системами пылеподавления. Планируемая реконструкция мощностей должна еще больше минимизировать вредное воздействие этого специализированного угольного комплекса на природу. На текущие природоохранные мероприятия «Восточный порт» в этом году запланировал потратить 150 млн рублей – примерно столько же, сколько за предыдущие пять лет. Кроме того, за минувшую пятилетку еще 105 млн рублей было направлено на восполнение морских биоресурсов и 705 млн – на модернизацию технологического оборудования с целью повышения эффективности охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Глава Находкинского ГО Андрей ГОРЕЛОВ отметил, что стивидоры, хотя и не все, принимают активное участие в озеленении города, закупке для него уборочной техники, да и свою такую технику выпускают на городские улицы по определенным маршрутам.

Представители общественного движения «Народная экспертиза» предложили стивидорным компаниям еще активнее принимать участие в решении социальных задач Находки, строительстве объектов социальной инфраструктуры. Такое соглашение о намерениях «Народная экспертиза» уже заключила с пятью стивидорными компаниями.

Губернатор поддержал это предложение и дал две недели на разработку соответствующей программы, отметив, что ее «будет необходимо включить в комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в Находке и синхронизировать с проектом «Комфортная городская среда», на реализацию которого на весь край в этом году предусмотрено около 500 млн рублей. Стивидоры могли бы на условиях ГЧП присоединиться к этому проекту. Главное – спросить жителей, что им нужно».

Финансирование по нисходящей

Надо отметить, что в Находке в настоящее время действует муниципальная долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды Находкинского городского округа на 2012-2019 годы». И в ней кроме угольной пыли обозначен еще большой ряд экологических проблем города, ждущих своего решения. Но, судя по финансированию, заложенному в этой программе, можно подумать, что у города с этим все настолько уже благополучно, что скоро деньги на природоохрану не потребуются.

В программе, например, было отмечено, что «по данным производственного лабораторного контроля сточные воды, сбрасываемые в водоемы городского округа, превышают установленные нормы ПДК по следующим показателям: взвешенные вещества – в 6,1 раза, БПК полное – в 25,7 раза, соли аммония – в 13,6 раза, фосфаты – в 37,85 раза, нефтепродукты – в 2,1 раза, А-ПАВ – в 3,38 раза, железо общее – в 3,5 раза». Угольная пыль по сравнению с этим ну просто отдыхает. Если со стоками дело решенное, то ведь город поднимает и другие вопросы. Чего ни коснись по природоохране – не хватает.

И в этой же городской программе, при общем финансирование ее на весь срок 2012-2019 гг. в сумме около 1,25 млрд рублей, на 2016 год планировалось затратить около 244 млн рублей, в этом году – более 201 млн, в 2018-м – более 111 млн и в 2019 году – около 53 млн.

Вероятно, проблем с экологией у Находки с момента принятия ее нынешней экологической программы вряд ли стало меньше. И в части ее финансирования и определения текущих задач по природоохране эту программу, наверное, стоит актуализировать. Понятно, что какие-то общие проблемы, пользуясь случаем, сегодня перекладываются с города на стивидоров, но это не очень правильный подход, поскольку им сегодня приходится нести повышенные издержки на выполнение своих соответствующих программ.

5 июля в Госдуме РФ на экспертно-консультативном совете слушался законопроект о запрете открытой перевалки угля, подготовленный комитетом по экологии и охране окружающей среды. Авторы предлагали, чтобы уже к ноябрю запрет вступил в силу. Однако проект закона был признан сырым. Тем не менее дорогая модернизация портовых комплексов неизбежна, и затраты компаний на это, видимо, потребуются колоссальные. Так, приморский депутат Госдумы Виктор ПИНСКИЙ недавно обращался с предложением по угольной проблеме в Минтранс с тем, чтобы транспортники с экологами разработали новый порядок работы портов с этим грузом, при этом обязав стивидоров выполнить переход на лучшее в мире оборудование. По его мнению, те же японские угольные терминалы, принимающие уголь, прекрасно соседствуют с жильем и не отравляют жизнь людей. И на территории этих терминалов даже «прекрасно чувствуют себя лебеди».

Виктор Пинский считает, что для решения проблемы с угольной пылью необходимо принять нормативные документы, которые исключали бы вред населению от нее.

Надо понимать, что только стивидорами нормотворчество законодателей не должно успокаиваться. На сегодня среди населения Находки разрастается фобия относительно новой индустриализации города, и в этом отношении производства, которые стремятся сюда, должны пройти серьезные экзамены на свою безвредность для жителей города и его природы. Иначе противостояние неизбежно.

КСТАТИ

В Ростехнадзоре отмечают, что по семи стивидорным компаниям Находки замеры уровня загрязнения воздуха в настоящее время ведутся в круглосуточном режиме с привлечением Приморского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО».

В дальнейшем датчики мониторинга запыленности воздуха будут установлены на границах всех санитарных зон портовых комплексов Находки, занимающихся отгрузкой угля. Они будут доступны в режиме реального времени для общественного контроля. Места для их установки уже определены, а приобрести их губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ предложил стивидорам на условиях ГЧП.

Виктор КУДИНОВ.

Фото Игоря КУХАРЯ.

К фото: Без «черного золота», как ни крути, Находке не выжить.