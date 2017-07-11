С теплом, светом и водой

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11 Июля 2017, 08:57 | Приморье

Микрорайоны для будущих работников СКК «Звезда» обеспечат инфраструктурой в 2018 году

До конца лета 2017 года должно начаться строительство коммунальной инфраструктуры для новых микрорайонов Большого Камня, где вскоре поселятся работники строящейся суперверфи «Звезда». По информации Минвостокразвития РФ, бюджетные вложения в ТОР «Большой Камень» должны превысить 3 млрд рублей, причем почти все деньги пойдут на создание инфраструктуры жилого микрорайона для работников cудостроительного комплекса «Звезда».

В ноябре 2016 года в Большом Камне был сдан первый дом с арендным служебным жильем для работников СК «Звезда». Однако главные новоселья еще впереди: для сотрудников комплекса к 2023 году планируется построить более 7 тысяч квартир, поликлинику, три детских сада и школу. По некоторым расчетам, с учетом членов семей суперверфи «Звезда» население Большого Камня к 2023 году может вырасти на 40%, или на 16,9 тысячи человек. Причем уже к 2019 году – времени завершения первого этапа проекта – прирост может составить около 7 тысяч человек.

Согласно постановлению администрации Приморья №40 от 10 февраля 2017 года, краевой бюджет в период с 2017 по 2020 годы выделит на строительство жилья для работников «Звезды» 990 млн рублей – в виде бюджетных инвестиций акционерному обществу «Корпорация развития жилищного строительства». Деньги из краевого бюджета выделяются и на создание инфраструктуры в Большом Камне, таким образом вопросы модернизации комплекса ЖКХ города решаются не только в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы».

В начале 2016 года на совещании под председательством первого вице-губернатора Приморья Василия УСОЛЬЦЕВА были озвучены приоритетные направления работы над инфраструктурой Большого Камня в связи с реализацией проекта суперверфи. Это реконструкция канализационных очистных сооружений и строительство канализационного коллектора с насосной станцией, а также строительство автодороги от улицы Пригородной до территории предприятия и реконструкция существующей объездной дороги. Также в перечень объектов, необходимых для обеспечения строительства жилых домов, вошли реконструкция муниципальной котельной № 1, строительство теплотрассы, центрального теплового пункта, реконструкция существующего водовода и водоочистных сооружений, строительство кабельной линии 110 киловольт, подстанции 110/6 киловольт и распределительной подстанции с установкой силовых трансформаторов и сети электроснабжения.

Работы по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения в ТОР «Большой Камень» включают в себя три направления. Это реконструкция водоочистных сооружений города, реконструкция канализационных очистных с увеличением мощности до 35 тысяч «кубов» в сутки, а также реконструкция внеплощадочных сетей с целью подключения новых жилых микрорайонов. В рамках реконструкции ВОС и КОС сейчас завершаются работы по техническому обследованию и инженерным изысканиям. Следующим этапом станет разработка проектно-сметной документации. Срок окончания работ по данным объектам – декабрь 2018 года.

В соответствии с заявкой АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на технологическое присоединение, в 2017 году должны быть подключены строящиеся микрорайоны для работников СК «Звезда» - Пятый и Шестой. По микрорайону Шестому уже выполнен проект планировки территории, проведены инженерные изыскания. Подготовленная проектно-сметная документация в конце июня передана на госэкспертизу. Оформляются правоустанавливающие документы на земельные участки, необходимые для получения разрешения на строительство в дальнейшем.

В рамках техприсоединения ТОР «Большой Камень» также будет выполняться строительство подстанции «Садовая» и внутриплощадочных сетей 6 кВ. Эти объекты нужны для обеспечения электроэнергией микрорайонов Садовый, Парковый, Шестой. Добавим, что установленная мощность подстанции «Садовая» составит 80 МВА, что позволит не только обеспечить электроэнергией главного резидента ТОСЭР – суперверфь «Звезда», но и взять на себя нагрузку жилищного строительства и объектов инфраструктуры – систем водо- и газоснабжения. Завершиться работы по строительству энергообъектов для данной ТОР должны в июле 2018 года.

Согласно графику строительства инфраструктуры, размещенному на официальном сайте АО «Корпорация развития Дальнего Востока», в рамках создания инфраструктуры для ТОР «Большой Камень» запланировано создание системы теплоснабжения новых микрорайонов для работников СК «Звезда». В настоящее время экспертизу проходит проект сетей теплоснабжения от точки врезки в существующую сеть до Центрального теплового пункта (ЦТП-12) микрорайона Шестого. Работы предполагается выполнить к ноябрю 2017 года. Сети теплоснабжения от проектируемой блочно-модульной котельной для микрорайонов Шестой, Парковый и Садовый до ЦТП-12 должны быть готовы к марту 2018 года.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: На территории судоремонтного завода «Звезда» и прилегающих площадках в бухте Большой Камень ведется строительство современной верфи «СК «Звезда». Создание нового судостроительного комплекса является одним из механизмов принципиального изменения стратегической конкурентной позиции гражданского судостроения России. Благодаря реализации проекта в Приморском крае появится одна из самых современных верфей в России.

Александр САЛКОВ.

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Теги: большой камень  инфраструктура  Звезда  жкх  тор  водовод  суперверфь  микрорайон  СКК  коммуналка  дорога  водоочистные 






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