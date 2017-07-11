Еще два пляжа в Приморском крае официально разрешены для отдыха

По результатам технического освидетельствования два пляжа в Партизанском районе и Находкинском городском округе официально разрешены для отдыха – эти пляжи соответствуют всем необходимым требованиям.

Таким образом, на сегодняшний день разрешено купаться на 49 пляжах Приморья, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Сегодня согласовано ещё два места отдыха – в Партизанском районе и Находкинском городском округе. Эти места отдыха соответствуют всем необходимым санитарным нормам и требованиям безопасности», – уточнили в ведомстве.

Отметим, всего в 2017 году в Приморье будут открыты для купания почти 80 пляжей. В этом сезоне количество пляжных территорий в регионе, соответствующих всем нормам, превысит показатель прошлого года почти на треть. Наибольшей популярностью традиционно пользуются места отдыха в Находке и Владивостоке, а также Хасанском и Партизанском муниципальных районах. Здесь проверку на соответствие нормам ГИМС будут проходить 14, 11, 35 и 10 пляжных территорий соответственно.

Однако, не во всех муниципалитетах, обладающих богатым пляжным потенциалом, работа по подготовке прибрежных территорий к купальному сезону ведется достаточно активно. Кроме того, есть ряд северо-восточных районов – Лазовский, Кавалеровский, Ольгинский районы, где температура воды для купания даже в разгар сезона слишком низкая, и арендаторы территорий не считают нужным проводить освидетельствование прибрежной территории в качестве пляжа.

«Тем не менее люди там купаются, значит, нужно, чтобы такие территории тоже соответствовали всем нормам, в том числе нормам безопасности. Несмотря на то что купальный сезон у нас короткий, в прошлом году больше миллиона туристов отдыхало на пляжах Приморья. Учитывая, что население края – около двух миллионов, это серьезная цифра, и это не предел», – заявил Губернатор края Владимир Миклушевский.

Напомним, информация о местах летнего отдыха в крае размещена на федеральном туристическом портале Russia.travel. В настоящий момент на ресурсе можно найти сведения о 26 пляжных объектах, которые представлены на специальной платформе «Пляжный отдых» в разделе региона. Кроме того, с информацией о пляжных территориях Приморья можно ознакомиться на сайте ТИЦ.

Специалисты напоминают, что безопаснее всего купаться в специально оборудованных местах: на пляжах, в бассейнах, купальнях. В случае происшествия следует немедленно звонить по телефону 101.

Фото: Глеб Ильинский

Газета "Золотой Рог", Владивосток