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Главный пляж Приморья убирают по утрам
Популярность Шаморе придают не только море, песок и воздух, но и чистота, которую здесь, наконец-то, стали поддерживать постоянно
Конечно, для многих Шамора привычнее в разгар дня, когда она превращается в огромное и шумное лежбище отдыхающих, а сотни людей спасаются от июльской жары в уже согревшемся Уссурийском заливе. Однако есть своя прелесть от посещения пляжа утром, когда он еще пустынен и тих, и на его просторах видны только одинокие фигуры отдыхающих и убирающих - тех кто следит за чистотой песчаной полосы, торговой улицы, территорий, занятых под домиками для отдыха, автостоянок и пр.
Отмечаешь, что все, что надо для беспроблемного отдыха, есть: туалеты, урны - обычные и 200-литровые «бачковые», есть пункты наблюдения спасателей, на центральном из которых отмечаются параметры температуры воды и воздуха, силы и направления ветра. Приличны кабинки для переодевания. Ну и уже готовятся принять первых клиентов пляжные общепит и торговля.
Это время, пожалуй, лучшее для медитации или выбора места, на котором можно будет провести целый день своей жизни, любуясь природой и полуобнаженной красотой человечества. Можно окунуться в море, чтобы на весь день сохранить бодрость.
Безусловно, в эти часы еще можно случайно набрести на кучку неубранного мусора, небрежно брошенную бутылку после ночного шабаша или увидеть, как метит пляж чья-то псина, с которой лучше не спорить, подумать на тему: какие же многие люди, пардон, хрюкающие животные.
Также можно небрежно отметить своим вниманием, что справа от центрального въезда на пляж требуется несколько машин асфальта для ремонта участка проезда вдоль пляжа, чтобы он не выглядел излишне безобразно на фоне ухоженной территории.
Кстати, 1 июля свой десант на Шамору организовали и волонтеры - участники краевой программы «Приморью - достойную жизнь!» и государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы. То есть в том, что Шамора сегодня выглядит ухоженной и чистой, есть своя доля труда и старшеклассников Владивостока.
Виктор КУДИНОВ, фото автора.
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