www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.3 р. 100 JPY: 52.82 р.
EUR: 68.77 р. 10 CNY: 88.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология ПЛЮС
Распечатать

Главный пляж Приморья убирают по утрам

11 Июля 2017, 08:36 | Приморье

Популярность Шаморе придают не только море, песок и воздух, но и чистота, которую здесь, наконец-то, стали поддерживать постоянно

 
 

Конечно, для многих Шамора привычнее в разгар дня, когда она превращается в огромное и шумное лежбище отдыхающих, а сотни людей спасаются от июльской жары в уже согревшемся Уссурийском заливе. Однако есть своя прелесть от посещения пляжа утром, когда он еще пустынен и тих, и на его просторах видны только одинокие фигуры отдыхающих и убирающих - тех кто следит за чистотой песчаной полосы, торговой улицы, территорий, занятых под домиками для отдыха, автостоянок и пр.

Отмечаешь, что все, что надо для беспроблемного отдыха, есть: туалеты, урны - обычные и 200-литровые «бачковые», есть пункты наблюдения спасателей, на центральном из которых отмечаются параметры температуры воды и воздуха, силы и направления ветра. Приличны кабинки для переодевания. Ну и уже готовятся принять первых клиентов пляжные общепит и торговля.

Это время, пожалуй, лучшее для медитации или выбора места, на котором можно будет провести целый день своей жизни, любуясь природой и полуобнаженной красотой человечества. Можно окунуться в море, чтобы на весь день сохранить бодрость.

Безусловно, в эти часы еще можно случайно набрести на кучку неубранного мусора, небрежно брошенную бутылку после ночного шабаша или увидеть, как метит пляж чья-то псина, с которой лучше не спорить, подумать на тему: какие же многие люди, пардон, хрюкающие животные.

Также можно небрежно отметить своим вниманием, что справа от центрального въезда на пляж требуется несколько машин асфальта для ремонта участка проезда вдоль пляжа, чтобы он не выглядел излишне безобразно на фоне ухоженной территории.

Кстати, 1 июля свой десант на Шамору организовали и волонтеры - участники краевой программы «Приморью - достойную жизнь!» и государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы. То есть в том, что Шамора сегодня выглядит ухоженной и чистой, есть своя доля труда и старшеклассников Владивостока.


 

 

 

 

 

Виктор КУДИНОВ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: пляж  владивосток  отдых  экология  шамора  природа 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru