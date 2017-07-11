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Около 2000 видеокамер обеспечили прозрачность проведения ЕГЭ-2017 в Приморском крае
«Ростелеком» обеспечил бесперебойную видеотрансляцию всего периода ЕГЭ-2017. На Дальнем Востоке она осуществлялась с более чем 8 тысяч видеокамер, которыми были оборудованы 4125 аудиторий. Для проведения экзаменационной кампании в Приморском крае было установлено 1974 камер в 987 аудиториях.
Она осуществлялась с более чем 116 тысяч видеокамер, установленных более чем в 59 тысячах аудиторий по всей стране. Впервые уровень онлайн трансляции из аудиторий в 52 субъектах РФ составил 100%, что на 14 субъектов больше, чем в 2016 году, а в 29 субъектах РФ варьировался от 80 до 99%.
Изображение с видеокамер передавалось на портал www.smotriege.ru, благодаря которому за ходом проведения экзамена следили специально аккредитованные Рособрнадзором общественные наблюдатели. Общее количество пользователей портала превысило 13 тысяч, что больше предыдущих показателей в 2 раза. Обусловлен этот факт тем, что в 2017 году пользователями портала стали ситуационные центры, созданные в субъектах Российской Федерации для отслеживания прозрачности проведения экзаменов.
Количество трансляций из аудиторий в этом году по сравнению с 2016 годом выросло на 9% и составило более 301 тысячи. Общее количество часов трансляций превысило более 3,6 млн. Видеозаписи с ЕГЭ будут доступны на портале до 31 октября 2017 года, а в 20% субъектов до 1 марта 2018 года.
Для проекта компания задействовала собственную сетевую инфраструктуру на территории всей страны. Видеосерверы были развернуты в 7 ЦОДах «Ростелекома». Уровень синхронизации видеоданных в ЦОДы в 2017 году на текущий момент времени составляет 92%.
В 2017 году «Ростелеком» разработал программное решение для пунктов проведения экзаменов (ППЭ), которое позволяет не только проводить мониторинг работоспособности камер и обеспечивает непрерывность трансляции на портал smotriege.ru, но и позволяет просматривать «метку» о нарушении и оперативно проводить проверку факта нарушения непосредственно в аудиториях, где идет сдача экзамена. Новая система обеспечила возможность отрабатывать потенциальные нарушения, зафиксированные онлайн-наблюдателями, в течение 5–15 минут.
Для техподдержки пользователей портала «Ростелеком» открыл «горячую линию» в коде 8-800, которая работала в режиме 24/7 в течение всего периода проведения экзаменов. Максимальное время восстановления трансляции в случае прерывания составляет всего 15 минут, что является беспрецедентно жестким сроком устранения неисправности.
Операторы контакт-центра оказали более 5 тыс. консультаций, что сопоставимо с показателями 2016 года.
Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала на основной период ЕГЭ «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800. В дни проведения ЕГЭ «Ростелеком» осуществлял мониторинг функционирования ПО, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак.
С 2017 года «Ростелеком» запустил второй портал www.smotrioge.ru для наблюдения за ходом основного государственного экзамена (ОГЭ). Общая продолжительность ЕГЭ в этом году 30 дней – с 29 мая по 16 сентября 2017 года, а с учетом ОГЭ общая продолжительность экзаменов составит 55 дней в период с марта по сентябрь.
«Ростелеком» год за годом обеспечивает прозрачность проведения ЕГЭ, постоянно дорабатывая систему для удобства пользователей. Так, в 2017 году мы разработали программное решение, которое позволяет специалистам Рособнадзора оперативно проводить проверку нарушений в пунктах проведения экзаменов и на портале www.smotriege.ru. Кроме того, в этом году «Ростелеком» впервые обеспечил видеонаблюдение во время обязательных государственных экзаменов в Вологде, Липецке, Оренбурге и Республике Тыве и запустил для этого отдельный портал www.smotrioge.ru, который является «младшим братом» сайта www.smotriege.ru», – говорит вице-президент ПАО «Ростелеком» Артемий Прокопенко.
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