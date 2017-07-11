Гидов в Приморье жестко экзаменовали

Почему бухту Золотой Рог называли «Порт Мэй», можно ли проехать в Приморский океанариум на велосипеде, с чем связано строительство Владивостокской крепости, какой заповедник был первым в Приморье и сколько рек протекает на территории края – на все эти вопросы отвечали гиды и экскурсоводы Владивостока во время первой аттестации в понедельник, 10 июля. Экзамен проходил на русском и китайском языке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В Приморье на площадке Владивостокского государственного университета экономики и сервиса состоялась первая аттестация гидов-переводчиков и экскурсоводов, инициированная краевым департаментом туризма. По словам директора ведомства Константина Шестакова, аттестация – это региональный стандарт, который поможет заложить фундамент цивилизованного туризма в регионе.

«Мы стали первым российским субъектом, который решил провести добровольную аттестацию именно на региональном уровне, а не по отдельным объектам туристического показа. Такой формат дает возможность изначально взять курс на весь Приморский край и готовить специалистов более широкого профиля. Аттестация важна, как с образовательной точки зрения, так и со стороны формирования благоприятной туристической среды. На данный момент уже разработан проект федерального закона по аттестации гидов-переводчиков и экскурсоводов. В обязательном порядке эта инициатива будет введена в 2019 году, но чем раньше начнется практическая работа, тем более эффективный результат мы получим в итоге. Мы будем продолжать развивать эту практику на основе того опыта, который мы получили сегодня. Если мы хотим развивать туризм и позиционировать себя на мировой туристической площадке, нам необходимо соответствовать мировым стандартам», – рассказал Константин Шестаков.

На добровольной аттестации участникам предстояло пройти письменный и устный экзамен, во время которых необходимо было ответить на вопросы методологического и краеведческого характера на знание Приморского края.

Как рассказала председатель аттестационной комиссии Дарья Гусева, всего к экзамену были допущены 12 человек, из которых квалификацию смогли подтвердить только 10 специалистов.

«Не каждый переводчик сможет стать гидом-экскурсоводом, не каждый историк с начальным уровнем знания языка сможет донести информацию до иностранного туриста в корректной форме. Мы отобрали тех, кто максимально соответствует стандартам положения, разработанного экспертным советом Приморского края. Для нас это был отличный опыт, который поможет нам в дальнейшей работе. Первый отбор прошел удачно, надеемся, что до конца этого года мы проведем еще как минимум две такие аттестации. Возможно, дальше мы уже будем отбирать специалистов со знанием других языков», – рассказала директор ТИЦ.

Ввиду того, что Приморский край входит в тройку самых популярных направлений в России для китайских туристов, многие сдавали устный экзамен на китайском языке. В аттестационную комиссию вошли такие профильные эксперты, как директор Института Конфуция ДВФУ Конкордия Курилова и консул по образованию Чжан Чжэньфэн при генконсульстве КНР во Владивостоке. Представитель китайского сообщества активно поддержал данную инициативу и отметил, что проведение аттестации поможет решить проблему нелегальных гидов и в целом повысить уровень туристических услуг России.

Как рассказали организаторы, прохождение даже добровольной аттестации дает возможность подтвердить свои профессиональные навыки, а получение аттестата и индивидуального бейджа поможет работнику туристической сферы в дальнейшем трудоустройстве. А также это хорошая подготовка к обязательному экзамену, который будет введен через два года. Список участников, успешно прошедших аттестацию, будет представлен в открытом доступе на сайте Туристко-информационного центра Приморского края.

В состав экспертной комиссии первой добровольной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков также вошли представители департамента туризма Администрации Приморья, Туристско-информационного центра края, Общественного экспертного совета по развитию туризма в регионе, международного института туризма и гостеприимства ВГУЭС, Института Конфуция ДВФУ, Института иностранных языков ВГУЭС, Ассоциации гидов и переводчиков Приморского края и Приморское отделение Русского географического общества.

Проверка себя:

Тем, кто интересуется историей Приморского края, предлагаем ради интереса ответить на экзаменационные вопросы:

1. Кто был первым председателем краеведческого общества?

2. Кому принадлежал первый на Дальнем Востоке музей, созданный в 1890 году, ныне ПГОМ имени Арсеньева?

3. Первое высшее учебное заведение Дальнего Востока, открытое 21 октября 1899 года?

4. Начало морскому образованию во Владивостоке положено Александровскими морскими классами, сейчас это?

5. Военные действия у озера Хасан произошли в каком году?

6. Сколько в Приморье зарегистрировано исторических и культурных памятников?

7. Триумфальная арка, построенная в честь приезда цесаревича, была восстановлена в каком году?

8. Первый городской глава Владивостока?

9. Начальник южных гаваней Восточного океана, чье имя носит остров, полуостров, поселок, административный район Приморского края?

10. Житель Владивостока, к которому применим эпитет «первый», – в делах добычи полезных ископаемых, судостроения, добычи морепродуктов?

11. Исследователь Японского моря, руководитель гидрографической экспедиции, давшей названия большинству географических пунктов в заливе Петра Великого?

Среди объектов, про которые в течение пяти минут нужно было рассказать на устном экзамене, были Арка Цесаревича, памятник Муравьеву-Амурскому, памятный знак окончание Транссиба (строительство Транссибирской железнодорожной магистрали), памятник первому гражданскому жителю Владивостока Семенову, сопка Орлиное гнездо торговый дом «Кунст и Альберс» (ГУМ), Фуникулер, дом губернатора Приморской области, Океанский проспект (до Покровского парка),улицы Петра Великого, Алеутская (от привокзальной площади до Светланской), Светланская (от Алеутской до Светланского переулка), а также Приморское кольцо и Приморский Океанариум.