Туристско-информационный центр открылся в Находке

Туристско-информационный центр (ТИЦ) «Южное Приморье» открылся в Находкинском городском округе. В разгар летнего сезона туристам в Приморье помогут комфортно отдохнуть на самых популярных пляжах края.

Туристско-информационные центры «Южное Приморье» заработали в городе Находка и поселке Ливадия, информационные стойки ТИЦ открылись на базах отдыха «Радуга», «Круиз», «Рифовая» и «Мечта».

Здесь можно получить любую информацию о туристических маршрутах и достопримечательностях южного побережья региона. В разгар летнего сезона бухты Находки – одни из самых популярных мест отдыха у приморцев и гостей региона. Консультации специалистов помогут отдохнуть с комфортом.

«Сотрудники центра готовы предоставить посетителям всю необходимую информацию о достопримечательностях региона, его исторических и природных памятниках, музеях, туристических маршрутах и экскурсионных программах, спортивных и культурных мероприятиях. В туристско-информационном центре можно забронировать любую базу отдыха, заказать экскурсию, приобрести рекламно-информационную и сувенирную продукцию», – сообщили в ТИЦ.

Этот ТИЦ открыт под патронажем туритско-информационного центра Приморского края, соглашение о сотрудничестве позволяет обеспечивать оперативный обмен информацией и опытом и предполагает разработку новых туристических программ, направленных на продвижение региона на российском и международном рынках.

Консультации можно будет получить по телефонам: 8(4236) 778-333, 752-102, а также в Интернете на туристском информационном портале о туризме в Южном Приморье: www.i-prim.com или при письменном обращении на электронную почту: i-prim@inbox.ru

Отметим, в Приморском крае открылось уже третье представительство туристско-информационного центра. В день города на центральной площади Владивостока заработала третья точка ТИЦ, где можно получить любую информацию о путешествиях в регионе.

«Третье представительство открылось на центральной площади по адресу: улица Корабельная Набережная, 1, магазин «В-Лазер», вход со стороны площади. Именно на площадь Борцам за власть Советов в первую очередь идут туристы, прибывающие в город. За стойкой ТИЦ работает специалист со знанием иностранных языков, он готов предоставить всю необходимую информацию о достопримечательностях города и края, а также путеводители и карты для путешествующих по Приморью», – отметила директор туристско-информационного центра Приморского края Дарья Гусева.

Главный офис туристско-информационного центра Приморского края расположен в отеле «Хендэ», второе представительство – в международном аэропорту Владивостока.

Елена ПАВЛЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.