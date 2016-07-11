Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Туристско-информационный центр открылся в Находке
Туристско-информационный центр (ТИЦ) «Южное Приморье» открылся в Находкинском городском округе. В разгар летнего сезона туристам в Приморье помогут комфортно отдохнуть на самых популярных пляжах края.
Туристско-информационные центры «Южное Приморье» заработали в городе Находка и поселке Ливадия, информационные стойки ТИЦ открылись на базах отдыха «Радуга», «Круиз», «Рифовая» и «Мечта».
Здесь можно получить любую информацию о туристических маршрутах и достопримечательностях южного побережья региона. В разгар летнего сезона бухты Находки – одни из самых популярных мест отдыха у приморцев и гостей региона. Консультации специалистов помогут отдохнуть с комфортом.
«Сотрудники центра готовы предоставить посетителям всю необходимую информацию о достопримечательностях региона, его исторических и природных памятниках, музеях, туристических маршрутах и экскурсионных программах, спортивных и культурных мероприятиях. В туристско-информационном центре можно забронировать любую базу отдыха, заказать экскурсию, приобрести рекламно-информационную и сувенирную продукцию», – сообщили в ТИЦ.
Этот ТИЦ открыт под патронажем туритско-информационного центра Приморского края, соглашение о сотрудничестве позволяет обеспечивать оперативный обмен информацией и опытом и предполагает разработку новых туристических программ, направленных на продвижение региона на российском и международном рынках.
Консультации можно будет получить по телефонам: 8(4236) 778-333, 752-102, а также в Интернете на туристском информационном портале о туризме в Южном Приморье: www.i-prim.com или при письменном обращении на электронную почту: i-prim@inbox.ru
Отметим, в Приморском крае открылось уже третье представительство туристско-информационного центра. В день города на центральной площади Владивостока заработала третья точка ТИЦ, где можно получить любую информацию о путешествиях в регионе.
«Третье представительство открылось на центральной площади по адресу: улица Корабельная Набережная, 1, магазин «В-Лазер», вход со стороны площади. Именно на площадь Борцам за власть Советов в первую очередь идут туристы, прибывающие в город. За стойкой ТИЦ работает специалист со знанием иностранных языков, он готов предоставить всю необходимую информацию о достопримечательностях города и края, а также путеводители и карты для путешествующих по Приморью», – отметила директор туристско-информационного центра Приморского края Дарья Гусева.
Главный офис туристско-информационного центра Приморского края расположен в отеле «Хендэ», второе представительство – в международном аэропорту Владивостока.
Елена ПАВЛЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Лайнер Costa Fortuna впервые зайдет во Владивосток
- Семь пляжей Приморья добавились в список безопасных для отдыха
- По столице Приморья можно будет путешествовать бесплатно
- Бонусы и сервисы в дорогу
- Во Владивостоке начали практиковать "интеллектуальный массаж"
- Путеводитель, погода и русские красавицы – топ запросов о Владивостоке в китайском Интернете
- Приморцы рассказали, чего им не хватает для счастья
- Приморцев зазывают в Северную Корею
- На рыбалку за 400 тысяч рублей с человека
Новости раздела
- Народов много – Приморский край один!
- Налоговая ждет до 3 декабря
- Каким должен быть музей для современного дальневосточника?
- Во Владивостоке открылся Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- Специалисты МФЦ пойдут по квартирам
- Бизнес-гороскоп: Скорпионов пошлют куда подальше
- Высокоскоростной интернет вернется в школы Приморья в ближайшее время
- Митинг:правила и обязанности
- В Приморском крае вирус гриппа не обнаружен
- Программа "400 дворов" набирает обороты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- В Приморье и Владивостоке подешевели молоко, хлеб и макароны
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"
- В Хабаровске злоумышленники украли основание автомобильного моста
- В Хабаровском крае дан старт автодорожному мегапроекту
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Пластического хирурга из Хабаровска обвинили в смерти пациентки
A great way to earn money is through Superior Trading System. They can help you how to trade and learn a strategy that really works. Just Google Superior Trading System and you will not regret it.