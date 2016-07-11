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Среди приморцев объявлен уникальный конкурс
Приморское отделение Российской телевизионной и радиовещательной сети приглашает жителей края принять участие в конкурсе «Самая оригинальная самодельная антенна», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, для участия в конкурсе приморцам необходимо прислать фотографию своей антенны.
«Обязательные условия – антенна должны быть самодельной и эфирной, а не спутниковой», – пояснили в ведомстве.
Победителей ждут призы от организатора – Российской телевизионной и радиовещательной сети.
Фотографии участников принимаются до 25 июля 2016 года на электронный адрес help-prim@rtrn.ru. Справки по телефону: 8 (423) 260-84-41.
Отметим, конкурс проводится в преддверии 15-летия Российской телевизионной и радиовещательной сети.
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