Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье туристов хотят опустить на самое дно
Во Владивостоке состоялась пресс-конференция Приморского отделения Русского географического общества по теме «Возрождение общественных подводных исследований в Приморском крае».
Руководитель проекта подводных исследований Юрий Ведерников, а также непосредственные участники Игорь Неупокоев, Роман Фадеев и Владислав Купчик рассказали о своих исследованиях подводных обьектов акватории Дальнего Востока, обнаружении затонувшего миноносца 208, являющегося, безусловно, объектом подводного культурного наследия, об останках шхуны «Восток» и трагическом крушении судна «Индигирка», на котором погибло более 750 человек.
Участники Русского географического общества преследуют грандиозные цели использования затонувших кораблей в качестве рекреационных, туристических объектов Приморского края и отслеживания информации об исторических подводных памятниках. Изучение подводных обьектов – исторически значимое занятие, обьединяющее людей, также оно помогает привлечь туристов и дайверов со всех концов России. «Координаты затонувших судов известны. В наших интересах создать рекреационный объект, привлечь группы дайверов и сделать всё возможное, чтобы группы были чётко регламентированы, отслеживать информацию, фотографии и видеосъёмки и наблюдать за изменением состояния затонувшего судна», - считает Роман Фадеев.
Важно отметить, что подводные исследования - совершенно бескорыстный труд, для которого требуется дорогостоящее оборудование, и вместе с тем это невероятно увлекательное и интересное занятие: погружение в историю, изучение рукописей описания кораблекрушений, нахождение географических координат, – всё это обьединяет людей, которые чрезвычайно преданы экспедициям, путешествиям и морским погружениям.
Стать участником подводных исследований может любой желающий, для этого необходимо стать членом Русского географического общества, пройти необходимое обучение, курсы дайвинга, а главное - разделять принципы и убеждения команды исследователей.
Новости тематики
- Семь пляжей Приморья добавились в список безопасных для отдыха
- По столице Приморья можно будет путешествовать бесплатно
- Бонусы и сервисы в дорогу
- Во Владивостоке начали практиковать "интеллектуальный массаж"
- Путеводитель, погода и русские красавицы – топ запросов о Владивостоке в китайском Интернете
- Приморцы рассказали, чего им не хватает для счастья
- Приморцев зазывают в Северную Корею
- На рыбалку за 400 тысяч рублей с человека
- На PITE Приморье развернет "Праздник вкуса" во Владивостоке
- В Приморье будет представлен бренд "Восточное кольцо России"
Новости раздела
- Во Владивостоке закроют мусоросжигательный завод
- Бизнес-гороскоп: Скорпионам и Весам "светит" премия
- В Приморье расцветает чудо дивное
- Лето во Владивостоке без языкового барьера
- Чистка только началась
- Во Владивостоке начали наносить дорожную разметку по новой технологии
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение
- Поселок Ольга в Приморье празднует юбилей
- Арбитражным судам Приморского края доверяют, уголовным – нет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Суда made in Хабаровский край
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова