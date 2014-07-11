В Приморье туристов хотят опустить на самое дно

Во Владивостоке состоялась пресс-конференция Приморского отделения Русского географического общества по теме «Возрождение общественных подводных исследований в Приморском крае».

Руководитель проекта подводных исследований Юрий Ведерников, а также непосредственные участники Игорь Неупокоев, Роман Фадеев и Владислав Купчик рассказали о своих исследованиях подводных обьектов акватории Дальнего Востока, обнаружении затонувшего миноносца 208, являющегося, безусловно, объектом подводного культурного наследия, об останках шхуны «Восток» и трагическом крушении судна «Индигирка», на котором погибло более 750 человек.

Участники Русского географического общества преследуют грандиозные цели использования затонувших кораблей в качестве рекреационных, туристических объектов Приморского края и отслеживания информации об исторических подводных памятниках. Изучение подводных обьектов – исторически значимое занятие, обьединяющее людей, также оно помогает привлечь туристов и дайверов со всех концов России. «Координаты затонувших судов известны. В наших интересах создать рекреационный объект, привлечь группы дайверов и сделать всё возможное, чтобы группы были чётко регламентированы, отслеживать информацию, фотографии и видеосъёмки и наблюдать за изменением состояния затонувшего судна», - считает Роман Фадеев.

Важно отметить, что подводные исследования - совершенно бескорыстный труд, для которого требуется дорогостоящее оборудование, и вместе с тем это невероятно увлекательное и интересное занятие: погружение в историю, изучение рукописей описания кораблекрушений, нахождение географических координат, – всё это обьединяет людей, которые чрезвычайно преданы экспедициям, путешествиям и морским погружениям.

Стать участником подводных исследований может любой желающий, для этого необходимо стать членом Русского географического общества, пройти необходимое обучение, курсы дайвинга, а главное - разделять принципы и убеждения команды исследователей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.