В Арсеньеве объявлен конкурс на благоустройство города

ПРИМОРЬЕ, 11 июля, ZRPRESS. В Арсеньевском городском округе по инициативе городской администрации вновь объявлен конкурс «Арсеньев – наш дом» - соответствующее постановление подписал глава городского округа Александр ДРОНИН.

Конкурс направлен на привлечение жителей, общественности, жилищных организаций и предприятий всех форм собственности к участию в работе по благоустройству, содержанию и озеленению Арсеньева накануне Дня города. Конкурс «Арсеньев – наш дом» пройдет с 9 июля по 17 августа 2012 года. Как и в прошлые годы, будут определены победители в номинациях «Лучший дом», «Лучший подъезд», «Лучшая усадьба», «Лучший балкон», «Лучший дворик».

Кроме того, с 2011 года появились новые номинации - «Большой личный вклад в содержание и благоустройство территории», «Лучший фасад», «Лучшая реклама», «Лучшее высшее, средне-техническое, профессиональное учебное заведение», «Лучшая школа, гимназия, лицей, учреждение дополнительного образования», «Лучшее дошкольное учреждение», «Лучшее предприятие торговли и общественного питания», «Лучшее предприятие бытового обслуживания», «Лучшее учреждение здравоохранения», «Лучшее учреждение культуры», «Лучшее учреждение физической культуры и спорта», «Лучшее предприятие гостиничного хозяйства».

В конкурсе могут принимать участие все желающие. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 9 июля по 3 августа 2012 года. Победители будут отмечены благодарностями и денежными премиями.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».