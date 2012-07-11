www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.62 р. 100 JPY: 61.24 р.
EUR: 78.2 р. 10 CNY: 98.77 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В Арсеньеве объявлен конкурс на благоустройство города

11 Июля 2012, 23:42 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 11 июля, ZRPRESS. В Арсеньевском городском округе по инициативе городской администрации вновь объявлен конкурс «Арсеньев – наш дом» - соответствующее постановление подписал глава городского округа Александр ДРОНИН.

Конкурс направлен на привлечение жителей, общественности, жилищных организаций и предприятий всех форм собственности к участию в работе по благоустройству, содержанию и озеленению Арсеньева накануне Дня города. Конкурс «Арсеньев – наш дом» пройдет с 9 июля по 17 августа 2012 года. Как и в прошлые годы, будут определены победители в номинациях «Лучший дом», «Лучший подъезд», «Лучшая усадьба», «Лучший балкон», «Лучший дворик».

Кроме того, с 2011 года появились новые номинации - «Большой личный вклад в содержание и благоустройство территории», «Лучший фасад», «Лучшая реклама», «Лучшее высшее, средне-техническое, профессиональное учебное заведение», «Лучшая школа, гимназия, лицей, учреждение дополнительного образования», «Лучшее дошкольное учреждение», «Лучшее предприятие торговли и общественного питания», «Лучшее предприятие бытового обслуживания», «Лучшее учреждение здравоохранения», «Лучшее учреждение культуры», «Лучшее учреждение физической культуры и спорта», «Лучшее предприятие гостиничного хозяйства».

В конкурсе могут принимать участие все желающие. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 9 июля по 3 августа 2012 года. Победители будут отмечены благодарностями и денежными премиями.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Курочкина
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru