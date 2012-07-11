В Приморье сильные дожди могут принести наводнение

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля, ZRPRESS. По данным Приморского УГМС, вечером 11 июля и ночью 12 июля в городе Владивостоке и местами в южной половине края ожидается сильный дождь с количеством осадков 15-49 мм за 12 часов и менее, местами очень сильный дождь с количеством осадков 50-80 мм за 12 часов и менее, на побережье при восточном, юго-восточном ветре 15-20 метров в секунду, порывами до 25 метров в секунду.

По прогнозу, днем 12 июля в южной половине края местами сохранится сильный дождь с количеством осадков 15-49 мм за 12 часов и менее.

По данным Приморского УГМС, на реках южных и юго-восточных районов края возможен подъем уровня воды на 0,5-1,5 м, на реках центральных районов – до 0,5 м. На реках Хасанского, Надеждинского, Уссурийского, Октябрьского, Михайловского, Шкотовского и Партизанского районов возможен выход воды из низких берегов.

Уважаемые жители и гости Приморского края!

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует отложить поездки на природу и отдых за пределами населенных пунктов на период действия предупреждения. Родителям не следует оставлять своих детей без присмотра взрослых.

На период действия предупреждения повышается вероятность возникновения ЧС связанных с увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, затруднением в работе всех видов транспорта, затруднением в работе ремонтно-восстановительных бригад, нарушением в работе системы ЖКХ.

В случае происшествия немедленно звоните 010.

Оперативный дежурный Главного управления МЧС России по ПК: 8(423) 243-28-27;

Оперативный дежурный Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России: 8(423) 238-94-12;

Оперативный дежурный поисково-спасательной службы Приморского края: 8(423) 237-17-61;

Оперативный дежурный Владивостокской городской поисково-спасательной службы: 8(423) 221-28-88, 235-09-11;

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Приморскому краю: 8(423) 239-99-99.

«Золотой Рог».