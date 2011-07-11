Непрожиточный минимум

Постановлением Правительства РФ установлена величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за 1-й квартал 2011 года на душу населения 6473 рубля, и за год он вырос на 758 рублей. И согласно опубликованным данным, россиян с доходами ниже величины прожиточного минимума стало на 2,3 млн больше.

Что такое прожиточный минимум, и кому он нужен? Это расчетный показатель, отражающий стоимость минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека. Показатель служит для оценки уровня жизни населения (с целью оказания малоимущим адресной социальной помощи). Он нужен при разработке социальных программ, а также для формирования расходной части бюджетов. Словом, такая техническая цифра, о существовании которой в дорыночные времена мы почти не знали и на нее не ориентировались.

Увеличившееся количество бедных в России до 22,9 млн человек (почти пятая часть населения!), во-первых, свидетельствует о мифичности стабильности, якобы наступившей к концу «нулевых», ибо стабильно нам или нет с материальной точки зрения, во многом определяет кошелек, а не пропаганда. Во-вторых, косвенно свидетельствует о том, что снизилось и число тех, кто устойчиво относил себя к среднему классу. В-третьих, вышеназванные данные хоть и опубликованы, но не «пиарятся». Кому это надо в предвыборный год?! Вот если бы бедных стало на пять человек меньше, был бы отличный козырь в предвыборной агитации.

В Приморье прожиточный минимум, установленный губернатором за 1 квартал 2011 года (данные за второй ожидаются вот-вот), составляет в среднем 7,3 тыс. рублей. Для трудоспособного населения – 7,9 тыс., пенсионеров - 5,8, для детей – 6,9 тысячи рублей. Теперь, после февральского повышения пенсий, средний размер трудовой пенсии в крае составляет 8667 рублей. Средний показатель – всегда хитрый. И вот редакция получила письмо.

«Ночь я сижу и работаю. Мне 63 года, я на пенсии, работу нашла «на дому» - бухгалтером. Имею высшее экономическое образование, стаж 40 лет на должности главного бухгалтера. Все время мысль не покидает мою голову, почему в стране, в которой я родилась и живу, установлен прожиточный минимум. Сами эти слова унижают. Эти два слова дают право на хлеб и тапочки, и не более. Почему в прожиточный минимум не входят расходы по жилищно-коммунальным услугам, и где найти деньги на их оплату? Приходиться работать. Так, если 132 рубля (пенсия в 80-е годы) разделить на стоимость буханки хлеба 15 копеек и умножить на нынешнюю стоимость буханки хлеба, а это во Владивостоке в магазине 20 рублей, то получается 17600 рублей. (132:0,15х20=17600 рублей). Уверяю вас, мне хватило бы этих денежных средств на спокойную жизнь. Но я получаю пенсию в два раза меньше».

По итогам валоризации, запущенной в стране в прошлом году и призванной увеличить пенсии за счет советского трудового стажа до 1991 года, итог оказался скромным – прибавка составила опять же в среднем чуть более 1000 рублей (кстати, прожиточный минимум за год официально вырос на 780 рублей). Уровень пенсий в России должен бы достигнуть 38% от заработной платы. РФ ратифицировала Социальную хартию Европы, согласно которой размер пенсии относительно уровня доходов в период трудового стажа должен составлять не менее 40%. У нас этот показатель еще несколько лет назад равнялся …19%. И сейчас равен – если верить премьер-министру (он сказал об этом в апреле) – 38%. Но что-то подсказывает мне, что автор письма вряд ли с этими процентами согласится.

Так что же с величиной прожиточного минимума пенсионера в ДФО? По данным сайта Пенсионного фонда РФ, этот показатель в Хабаровском крае составляет 6,9 тыс. рублей, в Амурской области - 6,0, в Сахалинской и Магаданской областях соответственно - 7,7 и 7,8 тыс. рублей. Меньше, чем в Приморье прожиточный минимум пенсионера определен в Еврейской автономной области – 5,4 тыс. рублей.

Прожиточный минимум, потребительская корзина, минимальный размер оплаты труда… Самообман и обман. Не лучше ли считать прожиточный минимум именно исходя из средних зарплат россиян, так же, как это делается в других странах (мы же много копируем, почему не скопировать это?). Средняя зарплата в Приморье - 23,1 тыс. рублей? Вот пусть таковым будет и прожиточный уровень, или минимум, если кому-то так больше нравится. Иначе у нас уровень бедности определяется решениями властей, а не объективными критериями.