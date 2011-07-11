В Находке проводится плановая остановка водоснабжения

В связи с плановыми ремонтными работами во вторник, 12 июня, с 7.00 до 24.00 в Находке Приморского края будет остановлено водоснабжение. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Находка-Водоканал».

Это уже третья по счету из шести плановых полных остановок водоснабжения в городе, запланированных на межотопительный период. Они производятся с мая по октябрь каждый второй вторник месяца, чтобы специалисты МУП «Находка-Водоканал» смогли выполнить на водопроводных сетях и сооружениях ремонтные и профилактические работы, которые совместить с подачей воды невозможно. Даты следующих остановок выпадают на 9 августа, 13 сентября и 11 октября.