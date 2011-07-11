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«Примтеплоэнерго» хочет привлечь прокуратуру для подготовки к отопительному сезону

11 Июля 2011, 13:51 | Приморье

КГУП «Примтеплоэнерго» готовит обращение в краевую прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования к организациям, ответственным за эксплуатацию внутридомовых сетей.

Напомним, в этом году КГУП «Примтеплоэнерго» разделило контроль по подготовке жилья к холодам в Приморском крае на два этапа. В первую очередь управляющие компании (УК) или другие лица ответственные за обслуживания внутридомовых систем обязаны провести промывку и гидравлические испытания систем теплопотребления, во вторую – установку регулирующей арматуры.

На 6 июля первый этап выполнен на 13,9%. Показатель чуть выше прошлогоднего (на 1,6 %), но разница слишком мала, чтобы говорить о принципиальном улучшении ситуации. Традиционно нулевая готовность в этот период времени в Арсеньеве и Дальнереченске, Анучинском, Шкотовском, Ольгинском, Красноармейском, Пожарском районах.

«От результатов промывки и гидравлических испытаний теплосетей напрямую зависит прохождение отопительного сезона, - говорит начальник управления технической инспекции КГУП «Примтеплоэнерго» Александр Шаталов. – Поэтому бездействовать мы не можем. Предприятие направило соответствующие предписания в адрес обслуживающих организаций. Мы участвуем в штабах по подготовке к зимнему периоду и озвучиваем все проблемы, возникающие при подготовке жилого фонда».

В нынешнем году к обозначенным требованиям добавлено еще одно - установка регулирующей арматуры, а именно балансировочных вентилей. Это позволит улучшить качество отопления «концевых» зданий и избежать теплопотерь в расположенных рядом с котельными зданиях. Арматура помогает не только установить комфортный микроклимат в доме, но и сэкономить деньги при наличии прибора учета.

«Чтобы ускорить дело, мы предложили управляющими компаниям наши поставки необходимого оборудования, с оплатой в рассрочку в 1-3 месяца. Цена арматуры - порядка 4-6 тысяч рублей», - добавил Александр Шаталов.

Требование по оснащению жилищного фонда балансировочными вентилями указано в постановлении администрации Приморского края №288-ПА от 2010 года, которое принято в соответствии с Федеральным законом об энергосбережении.

Большая часть управляющих компаний, за исключением Хасанского, Михайловского и Октябрьского районов, до сих пор не предоставили в КГУП «Примтеплоэнерго» графики установки арматуры. Поэтому предприятие готовит обращение в краевую прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования к организациям, ответственным за эксплуатацию внутридомовых сетей.

Наибольший процент готовности по двум этапам работ показали Надеждинский район – 13,9% и город Лесозаводск 15%.

Автор: Пресс-служба КГУП "Примтеплоэнерго"
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