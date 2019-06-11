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Бизнес-гороскоп: Скорпионам стоит быть поласковее
Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня
ОВЕН. Вам необходимо быть предельно внимательным и осторожным в финансовых вопросах, особенно в среду. Во вторник можно рискнуть и начать новое дело или предложить смелую идею начальству. Не исключено, что ваши аргументы будут выслушаны благосклонно.
ТЕЛЕЦ. Понедельник - один из самых удачных дней в финансовом плане. Положение достаточно стабильно. В пятницу не переоцените свои возможности, осмотрительность и сдержанность в этот день не помешают. В воскресенье не стоит даже думать о работе.
БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение вас радует. Успешными будут все ваши творческие проекты и креативные идеи. Возможно увеличение зарплаты и дополнительная прибыль. Проявите щедрость, отданное сейчас обещает вернуться сторицей.
РАК. Новые начинания потребуют существенных финансовых вложений, однако это стоит того. Во вторник или среду вас могут озадачить невесть откуда взявшиеся деньги. Хорошее время, чтобы проявить себя, успешно сдать экзамены, найти новую работу.
ЛЕВ. В понедельник не стоит ни начинать, ни даже планировать что-нибудь серьезное в финансовой сфере. Сейчас лучше плыть по течению и ничего не менять. В среду вероятны долгожданные денежные поступления. В четверг, проявив пунктуальность и терпение, вы достигнете профессиональной цели.
ДЕВА. Финансовая стабильность может быть нарушена из-за необдуманных трат во вторник. Лучше отложите деньги на отпуск. Суббота - благоприятное время, чтобы спланировать семейный бюджет и забронировать отель где-нибудь у моря.
ВЕСЫ. Постарайтесь не приобретать ничего дорогого в понедельник и пятницу. В среду хорошо начинать долгосрочные проекты. Новые партнеры окажутся надежными. Инициатива, проявленная в пятницу, будет напрямую способствовать вашим финансовым успехам.
СКОРПИОН. Ваши доходы стабильны, у вас появятся новые предложения и заказы. В четверг вероятно получение дополнительной прибыли. При этом не стоит забывать о личной жизни. Порадуйте любимого человека приятным и дорогим подарком.
СТРЕЛЕЦ. В понедельник вероятны новые денежные поступления. Вторник удачен для заключения сделок. В выходные звезды советуют сделать необходимые покупки, причем выбирая не дешевое, а качественное.
КОЗЕРОГ. Постарайтесь выбрать время для планирования вашего бюджета, чтобы потом не залезать в долги. Кредиты сейчас брать нежелательно. Неприятные моменты, связанные с завышенными требованиями начальства, решатся довольно легко и быстро.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели не исключены конфликты на работе, старайтесь не обострять ситуацию и воздержаться от критики. Во вторник вероятны денежные поступления, а четверг может оказаться удачным днем для разработки проекта, в будущем обещающего неплохую прибыль.
РЫБЫ. С деньгами будет все вполне благополучно. Даже если какие-то рабочие вопросы вызовут тревогу или беспокойство, волнения окажутся напрасными. Разумное планирование бюджета поможет избежать материальных проблем. Есть вероятность увеличения зарплаты.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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