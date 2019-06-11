День России отметим с размахом

О главных праздничных мероприятиях региона рассказали в краевой администрации

Ежегодная дата Дня России - 12 июня. Такие праздники призваны символизировать свободу и единство всех жителей великой страны и носят патриотический характер. В День России улицы страны традиционно украшаются флагами и различной национальной символикой, и 2019 год - не исключение.

Во всех населенных пунктах РФ будут устраиваться различные концерты, ярмарки, конкурсы. О главных мероприятиях, запланированных в Приморском крае, расскажет газета «Золотой Рог».

Праздник с тремя названиями

Более половины россиян до сих пор четко не понимают предназначение дополнительного выходного дня, именуемого Днем России. Согласно исследованию организации «Левада-центр», в котором приняли участие 1,6 тыс. человек из 48 регионов России, только 49% опрошенных респондентов смогли правильно назвать праздник, который отмечается в стране в этот день. Это неудивительно, ведь за свою недолгую историю этот праздник несколько раз менял название. То он назывался Днем принятия декларации независимости, то Днем независимости, а сегодня официальное название праздника - День России.

По традиции в этот праздник проходит ежегодная церемония награждения президентом специалистов в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности.

Официально дата празднования Дня России была утверждена президентом РФ еще в 1994 году. Спустя 11 лет, Владимир ПУТИН, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия декларации, сказал:

«С этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл - это успех, достаток и благополучие граждан».

Интересно, что 12 июня был признан государственным праздником дважды.

Впервые, постановлением от 11 июня 1992 года, Верховным Советом РФ было установлено, что «день принятия Декларации о госсуверенитете (12 июня) является праздничным нерабочим днем.

Год спустя, в 1993-м, решения Верховного Совета стали как бы нелегитимными, а 2 июня 1994 года Борис ЕЛЬЦИН уже собственным Указом объявил «12 июня государственным праздником».

И только через некоторое время, в 1998 году, было решено переименовать праздник в День России.

Однако официально это было сделано только в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации. В нем, помимо всего прочего, были прописаны новые праздничные дни и выходные.

…И в армию запишут

Запланированные мероприятия в Приморье, по случаю празднования Дня России, потрясают своим многообразием. Как рассказали в краевой администрации, только во Владивостоке в праздничных мероприятиях примут участие не меньше 10 тысяч человек.

Торжества, приуроченные ко Дню России, открылись 8 июня Чемпионатом города Владивостока и первенством столицы ДФО по спортивному ориентированию.

12 июня, начиная с полудня, запланировано городское мероприятие, которое пройдет совместно с Тихоокеанским флотом. В него включены: концертная программа «Славься страна, мы гордимся тобой!»; работа семи локальных площадок; работа трёх тематических фотозон; выставка военной техники; показательные выступления десантно-штурмового батальона 155-ой отдельной бригады морской пехоты с элементами рукопашного боя; мобильный пункт «Служу России!»; выставка работ учащихся детских школ искусств «Владивосток – ты Родина моя».

Торжества завершаться 15 июня массовым заплывом вокруг мыса Басаргина на пляже бухты «Патрокл».

Также, нам стало известно о комплексе мероприятий, посвященных Дню России, в Арсеньевском городском округе.

Концерты, спортивные соревнования, конкурсы рисунков и песен о России, а также интерактивно-познавательная игры запланированы в Арсеньеве. Праздник начнется с электронной викторины «О, Россия моя великая!» 11 июня в 10 утра на площадке Центральной детской библиотеки города. Там же запланирована интерактивная игра «С гордостью о России».

12 июня стартуют сразу несколько акций, в их числе: акция «Я тебе расскажу о России» и «Мы граждане России», последняя пройдет в городском Доме культуры «Прогресс». В рамках торжественных мероприятий состоится открытие культурно-досугового проекта для старшего поколения «Летние вечера в парке 50+» в 2019 году.

В этот же день, на танцевально-развлекательный вечер «Музыкальное лето», все желающие приглашены на площадь ДК «Прогресс». В рамках празднования Дня России пройдет и концертно-развлекательная программа «Страна, что названа великой».

В Большом Камне к празднованию Дня России присоединятся не менее 7 тыс. жителей и гостей муниципалитета.

Митинг «вынос «Полотна Победы» стартует 12 июня у памятника «Воинам-Землякам».

На городской центральный стадион к участию в физкультурных мероприятиях всех желающих приглашают также 12 июня.

Акция «Фоторамка - Я люблю Россию» и Акция «Триколор» пройдут в МБУ «Городской Центр культуры» и на площади имени В.И. Кушлина.

Тематический концерт «Моя Россия, моя страна!», посвященный Дню России, состоится в парковой зоне МБУ «Городской Центр культуры» 12 июня в 16.00.

Помимо этого, в этот праздничный день на площади им. В.И. Кушлина в Большом Камне вечером пройдет игровая программа «Хоровод дружбы» и праздничная программа «Моя великая страна».

Согласно плану мероприятий Находкинского городского округа, посвященных празднованию Дня России, 12 июня на торговой площади «Диана» возле Восточной больницы поселка Врангель состоится праздник с тематическим названием «Широка страна моя родная!». Запланированное количество человек в мероприятии - около тысячи.

Праздничный концерт «Люблю тебя, моя Россия!» состоится в Находкинском городском округе также 12 июня на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры (МБУК) «Ливадийский Дом культуры» по улице Луговая, 2. В полдень в МБУК «Центр культуры» по улице Ленинская, 22, пройдет праздничный концерт «Во славу России!».

Тематическая экскурсия «Находка, твоими глазами Россия глядит в океан» состоится на базе «Музейно-выставочного центра г. Находка».

Традиционный праздник песни «Прописано сердце по адресу Русь» с участием вокальных коллективов Дома культуры приглашает жителей и гостей города в «Дом Культуры им Юрия Гагарина».

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

КСТАТИ

Глубинка без праздника тоже не останется

Не менее интересная праздничная программа запланирована и на территории Хасанского муниципального района Приморского края. Помимо Славянки, яркие массовые празднования пройдут на центральных площадях села Барабаш, Безверхово, пгт. Краскино, Зарубино.

В рамках празднования Дня России в Хасанском районе состоится награждение участников конкурса на лучший Арт-объект «Наш дом - Россия», также запланированы спортивные соревнования по велокроссу «Наш дом - Россия», флешмоб «Вперёд Россия», Акция «Аквагрим», Акция «Пожелай своей стране» и Акция «Триколор», выставка - экспозиция «Россия - любимая нами страна!», акция «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия!» - декада национальной книги народов России. Пройдут праздничные концерты «Пою моё Отечество!» и «Примите наши поздравления!». Для маленьких россиян запланирован показ мультфильмов «Союз Россия», а также тематического фильма «Мы из будущего».

В программе празднования Дня России в Хасанском районе пройдет митинг, посвящённый открытию мемориальной доски Героя СССР пограничника Алексея МАХАЛИНА, дискотека для молодёжи «Танцевальный серпантин», массовое народное гулянье «Россия - любимая нами страна», торговая ярмарка «Дары океана», концерт «Зову тебя Россиею», викторина «Символика России» и народная дискотека.

С 11 июня конкурсные программы стартуют и в Чугуевском муниципальном районе. Жителей и гостей муниципалитета ждут разнообразные тематические вечера, викторины, конкурс рисунков, концертные программы, праздничная программа «Тебе, Россия, посвящаем» и «Моя Россия - Великая страна!», и многое другое. А 12 июня на центральной площади села Чугуевка пройдет масштабный праздник «Россия наша держава!», а также праздничный концерт «Цветы России».

На фото: Для большинства приморцев День России, прежде всего, - дополнительный выходной.

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