Во Владивостоке на Дальневосточном МедиаСаммите встретились заповедники и СМИ

В преддверии 100-летия заповедной системы России III Дальневосточный МедиаСаммит стал, по инициативе WWF России, местом встречи журналистов и сотрудников заповедников и нацпарков бассейна Амура, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

9-10 июня во Владивостоке проходит III Дальневосточный МедиаСаммит -грандиозное событие для СМИ, участниками которого впервые стали и сотрудники отделов экологического просвещения и пресс-секретари 23 заповедников и нацпарков юга Дальнего Востока и Забайкалья, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Вместе с журналистами и гостями из Всемирного фонда дикой природы (WWF) Китая они участвовали в организованных на МедиаСаммите Амурским филиалом WWF России круглом столе «Заповедники и нацпарки как создатели информационного поля для СМИ» и мастер-классе «Особенности работы заповедников и нацпарков со СМИ». Ведущими этих мероприятий стали известные журналисты, сотрудники Амурского филиала WWF России Василий Солкин и Елена Старостина.





Василий Солкин ведет мастер класс по экожурналистике. Фото WWF России.

На саммите была представлена информация о новых интернет-проектах WWF – Таежная сага и Спасти тайгу, которые были запущены Фондом совместно с Агентством Фефер накануне МедиаСаммита.

«В преддверии к 100-летия заповедной системы России мы решили объединить усилия заповедников Дальнего Востока и СМИ. Дальневосточный МедиаСаммит стал, на мой взгляд, идеальной площадкой для этого, - комментирует Светлана Титова, координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, почетный работник охраны природы РФ - Для того чтобы как можно больше журналистов прониклись темой заповедной природы, мы еще и подготовили выставку, где представили баннеры заповедников, буклеты и сувенирную продукцию, которые дают возможность понять – чем сегодня занимаются заповедники. Ведь еще два года назад, например, туризма на заповедных территориях не было, а сегодня туризм появился. И это здорово. Это та точка соприкосновения, которая открывает огромные возможности и для взаимодействия особо охраняемых территорий с местными жителями, о чем шла речь на кругом столе по экожурналистике, и, конечно, для СМИ».





Елена Старостина подводит итоги круглого стола по экожурналистике и ООПТ. Фото WWF России.

Среди проблем, которые были озвучены на круглом столе и, как считают сотрудники ООПТ, не могут быть решены без участия СМИ – поднятие престижа особо охраняемых природных территорий и культуры поведения людей в заповедных местах, борьба с пожарами и преодоление потребительского отношения местных жителей к заповедникам и нацпаркам. Особое внимание журналистов в преддверии 100-летия заповедной системы должно быть уделено людям – инспекторам охраны, научным сотрудникам, и истории заповедного дела. Неоценимую помощь в этом могут оказать бережно хранящиеся в заповедниках архивные документы и летописи природы. Сотрудники экопросвещения предложили журналистам не только рассказывать о богатстве флоры и фауны заповедных территорий, но и том, как, благодаря заповедникам и нацпаркам, удалось его сохранить и приумножить. Особая тема, тоже касающаяся редких видов и жизни рядом с ООПТ - предотвращение гибели птиц на ЛЭП и весенняя охота на пернатых - колоссальный фактор беспокойства для птиц на дальних перелетах и во время гнездования, разговор о необходимости закрытия которой ведется уже долгие годы.





Новые обладатели тигриных паспортов - лучшие журналисты Приморского края. Фото WWF России.

«Экопросветительская работа нацпарков и заповедников неразрывно связана с деятельностью СМИ, – отметила Зиля Ибатуллина, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по экопросвещению и туризму. – И наша общая задача – не только информировать людей о самых интересных мероприятиях, но и доносить до них сведения о таких событиях, как, например, начало пожароопасного периода. Конечно, профилактика лесных пожаров – не такой яркий информационный повод, как День тигра или первый экологический полумарафон на «Земле леопарда», но не менее важный. Распространение такой информации может помочь нам избежать трагедии и сохранить природу».

«Это первое мероприятие, которое объединило «заповедные острова» и журналистов, - делится своим впечатлением о круглом столе на МедиаСаммите Виктория Бисикалова, начальник отдела экопросвещения Уссурийского заповедника. - И это опыт положительный, потому что заповедники высказали свою точку зрения, журналисты обозначили, что им интересно. Мы увидели, что им нужно, и это важно».





Дальневосточный МедиаСаммит. Екатерина Кондратьева, зам. директора по экопросвещению Комсомольского заповедника. Фото WWF России.

«Считаю наш круглый стол очень значимым для участия журналистов в освещении 100-летия Заповедной России,- говорит Екатерина Кондратьева, зам. директора по экопросвещению Комсомольского заповедника, - чтобы они прониклись - какая большая Россия, сколько в ней заповедников и нацпарков, все они разные, но все - нужные! Думаю, наша программа по живым символам России, поможет в этом».

«Участие в МедиаСаммите, конечно, очень интересное и значимое событие. И я рада, что разговор, начатый с журналистами, будет проложен на семинаре, где мы вместе будет планировать Год ООПТ, - говорит Ирина Денека, зам. директора по экологическому просвещению ФГБУ «Заповедное Приамурье», – Я, например, до сих пор помню «Заповедную волну», которую мы провели вместе со Всемирным фондом дикой природы на Дальнем Востоке в 2003 году - как обменивались делегациями, ездили к друг другу в гости, пели и танцевали, рассказывали о наших заповедниках. Полагаю, что к 100-летию заповедной системы надо придумать что-то не менее грандиозное. И то, что мы спланируем, как раз и станет еще одним информационным поводом для приезда журналистов в наши заповедники и нацпарки».





Панда помогает выдавать тигриные парпорта участникам МедиаСаммита. Фото WWF России.

Участие в Дальневосточном МедиаСаммите стало началом организованного Амурским филиалом WWF России для заповедников и нацпарков бассейна Амура в преддверии 100-летнего юбилея системы ООПТ семинара «Массовые мероприятия как форма работы с местным населением и информационный повод для продвижения ООПТ».





Выставка сувенирной продукции от заповедников и нацпарков. Фото WWF России.

Семинар продлится до 12 июня. За это время эксперты помогут сотрудникам отделов экопросвещения разобраться в специфике проведения и критериях оценки культурно-массовых мероприятий. Заповедники и нацпарки представят свои презентации по уже проведенным ими акциям и мероприятиям – от масштабов района до федерального уровня. Обмен опытом и совместное обсуждение помогут спланировать юбилейный Год ООПТ.

Разговор же об участии журналистов в этой работе и темах, предложенных заповедниками и нацпарками на Дальневосточном МедиаСаммите, продолжится 11-15 августа на Школе экологической журналистики «Живая тайга».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.